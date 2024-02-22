淡水雲門劇場迎向第10年 再啟「春鬥」

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）淡水雲門劇場邁入第10年，再次啟動編創平台「春鬥」，今年邀請編舞家蘇文琪及王宇光嘗試編創多人作品，鄭宗龍與影像創作者全明遠合作身體影像的實驗作品「身土」也將在「春鬥」亮相。

2001年，雲門2創團第三年開始以「春鬥」平台和不同的創作者發展作品，包括創團藝術總監羅曼菲、鄭宗龍、布拉瑞揚、黃翊、蔡博丞等創作者都曾在「春鬥」發表舞作。2019年兩團合併，「春鬥」暫停，今年正好是雲門劇場第10年，雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示將再啟「春鬥」。

鄭宗龍說，他是從「春鬥」長大的編舞家，「當時林懷民老師和羅曼菲老師，都期待這個平台能找不同的編舞家和雲門舞者工作，雲門舞者也從其中得到許多養分。」過往「春鬥」以「年輕編舞家」為號召，今年鄭宗龍邀請了編舞家蘇文琪與王宇光，找出身體新的可能性。

蘇文琪曾為歐洲核子研究組織Arts@CERN科學藝術駐村藝術家、兩廳院駐館藝術家，新作「可以是無題」與波蘭詩人辛波絲卡的同名詩作，將法國結識文化難民的身體經驗反思，透過與雲門舞者的合作，以聲音與觀察投射微小的身體狀態，反應至對社會與自然的觀察。

王宇光曾是雲門2舞者，目前是「微光製造」藝術總監，近年屢獲國際獎項，最新作品BE THERE起源於國外駐村觀賞經驗，一名當時與他同坐四樓，深受舞台演出感動而起身舞蹈觀眾的忘我深植心中，期待新作可以喚起觀眾感官，深入探索身體的存在，引發觀眾「我們為何在此？」的不同想像。

鄭宗龍也躍躍欲試，以首支影像作品加入「春鬥2024」的行列。他將與影像攝影師全明遠合作，以微距高速攝影技術拍攝身體電影「身土」。

今年雲門也將重心放國際巡演，作品「波」與「定光」將首次登演國際舞台，以AI入舞的「波」獲邀於威尼斯雙年展舞蹈節（La Biennale di Venezia-Biennale Danza）演出；回應自然生態的「定光」8月將為德國威瑪藝術節開幕週打頭陣。

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鄭宗龍表示「波」這部作品有很多快速以及多人連續的動作，在威尼斯的舞台上，最前的舞者與最後排舞者會在高度上有很大的落差，「技術部特別在雲門劇場的中央廊道與小閣樓兩處空間裡，模擬出相同坡度的訓練斜坡，讓舞者練習並熟悉表演環境。」

8月雲門將帶著「定光」參加德國威瑪藝術節（Kunstfest Weimar）擔任開幕首週的大型演出，也將第5度在德國德勒斯登歐盟藝術中心（Hellerau-European Centre for the Art）的巡演。「定光」與音樂人林強、張玹以及服裝設計師陳劭彥合作，結合聲音與肢體，將自然元素融入其中，首度在海外巡演。（編輯：李亨山）1130222