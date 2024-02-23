書香樂聲交會 填詞人潘源良從「今天不回家」學招

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（中央社記者葉冠吟台北23電）香港歌手泰迪羅賓的歌聲從台北國際書展一隅傳出，講座「港台老歌如何印刻我們的生命」 邀請台港樂評與填詞人聊音樂。資深香港填詞人潘源良更笑說，他從台灣老歌「今天不回家」學了一手。

耳熟能詳的歌曲是珍貴集體回憶，台灣樂評人馬世芳、香港填詞人潘源良、香港文學研究者陳智德3人受邀以「老歌」為本，分析歌曲與時代背景的互動，從歌手姚蘇蓉的「今天不回家」（1969）、香港音樂人泰迪羅賓的「點指兵兵」（1979）再到台灣音樂人李壽全的「未來的未來」（1985）。

潘源良有「浪子詞人」美譽，填詞作品超過1千首，與張學友、王菲、林子祥等都曾合作。他笑說，1958年出生時電視昂貴，從小與傳媒關係都來自電台，聽中國歌星周璇的「天涯歌女」也聽英國搖滾樂披頭四。

台灣歌手姚蘇蓉的「今天不回家」更對潘源良的填詞創作留下影響，歌名雖是「不回家」，歌詞卻是要人「回家」，潘源良笑說，這讓他從小寫作文就多學了一招，「原來寫作時能玩自相矛盾」。

潘源良回憶，小時候家中沒有玩具，最便宜的玩具就是自己，聽歌、然後再唱歌給自己聽，或把歌詞換掉換成自己喜歡的內容，「後來我發展成一個填詞人就是從這裡開始」，無數老歌一點一滴滋養他。

陳智德也分享，羅大佑和李壽全帶來的台灣新搖滾讓他印象深刻，尤其1985年，李壽全為電影「超級市民」創作的主題曲「未來的未來」。當時距離台灣解嚴還有2年，歌詞裡寫出人們對未來的迷茫，也像對先前另一首歌曲「明天會更好」的對映批判。

後來，香港電台1986年舉辦了「生活中的香港」填詞比賽，更將「未來的未來」選為指定曲，邀請參與者改編為廣東版歌詞，比賽冠軍就是後來為Beyond填詞的香港知名填詞人劉卓輝，而他創作的粵語版「說不出的未來」由歌手夏韶聲演唱。

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陳智德說，劉卓輝改編成香港版本時，承襲了李壽全對未來不穩定的想像，加上對1997年（香港回歸）的焦慮，「當兩首歌放在一起聽，特別有趣，似乎發現那個年代的台灣和香港，都有種不安定的焦慮。」陳智德現場更清唱了兩種版本，獲得全場歡呼。

講座主持人、香港作家鄧小樺感性回應，台灣與香港都曾面對同樣的焦慮，儘管是不同的歷史脈絡，但能明白彼此多些，就是近年不斷舉辦港台會談最有意思之處。（編輯：龍柏安）1130223