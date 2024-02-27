藍人樂團快閃高市府 合體陳其邁歡樂演出

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）藍人樂團（Blue Man Group）2024世界巡演，3月1日至3日將在高雄衛武營演出，今天抵達高雄，驚喜現身高市府快閃表演，與市府人員及民眾互動，市長陳其邁也加入演奏行列同歡。

藍人樂團3月1日至3日將在高雄衛武營演出，今天抵達高雄，3名藍人於下班時段跑到高雄市政府1樓大廳，與現場市府人員及民眾互動，並體驗期待已久的珍珠奶茶，也親自教導樂器打擊。

陳其邁也現身表示，希望大家能支持文化表演，也支持藍人樂團，「他們用鼓聲和誇張的肢體語言，跨越族群、地域限制，傳達歡樂給大家，一定要買票去看」，接著更加入打擊演奏行列，讓現場氣氛更歡樂。

寬宏藝術今天發布新聞稿表示，藍人樂團今天特地抽空前往高雄各景點展開一日快閃，從高雄衛武營出發，前往高雄關帝廟、駁二藝術特區體驗高雄在地特色文化，現場也與高雄民眾熱情互動、合影。

藍人樂團導演派屈克紐敦（Patrick Newton）表示，這次是他們第1次到高雄，一定會帶來最精彩演出，希望大家都可以到衛武營體驗。

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藍人表演中最經典橋段就是樂器上布滿顏料，藍人樂團邊敲打就會有顏料飛射出來，讓觀眾感受沉浸式體驗，更與觀眾零距離互動，讓每場演出都獨一無二；演出中的打擊樂器更是包羅萬象，連水管都可以拿來當成樂器之一。

藍人樂團3月1日至3日在高雄衛武營演出、3月8日至10日在台北流行音樂中心演出，購票洽寬宏售票（kham.com.tw）及全台萊爾富、OK便利商店。（編輯：陳仁華）1130227