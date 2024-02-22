百老匯藍人樂團訪台 邀約觀眾加入完成任務

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）百老匯表演藍人樂團（Blue Man Group）這週將在台中國家歌劇院揭開首場序幕。藍人樂團團員說，這個演出加入觀眾參與，演出才得以完整，「當觀眾感受驚喜，表演才真正動人」。

藍人樂團多年來標誌性的光頭與全身上藍漆，透過藝術、音樂、喜劇和沒有對話的肢體交流，與觀眾一起狂歡同樂。藍人樂團導演派屈克紐敦（Patrick Newton）今天在記者會表示，這次是最新表演，除了有大家熟悉的橋段，也有從沒看過的大型歡樂元素，也加入新人，「歡迎大家帶著參加派對的心情來玩」。

寬宏藝術表示，藍人樂團表演不分年齡，非常適合朋友、情侶還有爸爸媽媽帶小孩一起來。

藍人演員們表示，雖然演出已經上千上百場，「但我們可以保證，每場演出都不一樣，我們有很多即興演出，需要觀眾協助，還會找觀眾一起幫忙完成演出任務，這是和其他劇最不同的地方」。

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被問到要如何成為藍人，演員們幽默地說：「首先要長得帥！」演員們表示，要成為「藍人」成員非常困難，「除了要有基本的擊樂演出與表演能力，更重要的是要有一個天真的態度，一個沒有成見的靈魂，還有要隨時保有好奇心，讓觀眾進入藍人世界，感受稀奇古怪的劇場表演與即興的創作演出」。

藍人樂團2024世界巡迴2月23日到25日在台中國家歌劇院，3月1日到3日在高雄衛武營，3月8日到10日在台北流行音樂中心演出。（編輯：管中維）1130222