林嘉澍寫古道仙蹟 跟著阿公腳步走讀台灣古蹟

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）已故歷史學者、人稱「古蹟仙」的林衡道引領台灣對古蹟的重視，他的外孫、專業國際領隊林嘉澍從小耳濡目染，近期出版「古道仙蹟」一書，盼更多人跟著外公腳步走讀，認識台灣古蹟。

林嘉澍在書序中表示，他從5歲開始就跟著林衡道趴趴走，每逢外公帶隊導覽古蹟就會帶著他一起去，不知不覺吸收許多台灣歷史知識。

林嘉澍不諱言自己青少年時期很叛逆，外公擔心他學壞，就要林嘉澍搬去跟他同住，並規定林嘉澍讀阿公得到國家文藝獎的著作「鯤島探源」，林嘉澍像讀小說一樣讀得津津有味，慢慢收心讀書。

林嘉澍跟著「鯤島探源」走訪古蹟，有時步行到大稻埕，有時騎腳踏車到新莊看先祖林本源的米市巷，最遠曾一路騎到高雄。

林嘉澍說，他印象最深刻的是台中荔枝祖（台灣最早的荔枝樹）、摘星山莊，一次還在台南停留5天，而每到一處古蹟，「人人都說這些古蹟是外公出力保護的，讓我覺得外公超偉大。」

「古道仙蹟」走訪北中南各地古蹟，遍佈全台與外島地區，第1篇專記台北、新北，包括高源發布店和高而潘、福生堂醫院、陳德星堂、台北濟南教會與李春生、幾乎被遺忘的艋舺集義宮、艋舺的必比登到清水巖祖師等主題。

第2篇則專記基隆及新竹古蹟，包括獅球嶺隧、清法戰爭基隆古戰場、竹塹城都城隍廟等地；第3篇聚焦中部地區，如台灣糖果新港飴、大埤酸菜與三山國王廟。

林嘉澍是林衡道的外孫，歷經歐洲導遊及領隊30年，酷愛世界古建築、精於鐘錶工藝美學，現職雄獅集團歐洲線導遊及領隊、欣傳媒特聘講師。（編輯：龍柏安）1130229