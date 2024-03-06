台灣妖怪法國青睞 葉長青「遺忘之神」在台出版

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（中央社記者王寶兒台北6日電）漫畫家葉長青以作品「遺忘之神」刻劃本土神怪，去年法國出版，首刷1500本完售，反映法國讀者對台灣鬼怪題材的喜愛。「遺忘之神」2月在台出版，葉長青盼喚起台灣人對神怪們的記憶。

葉長青畢業於澳洲墨爾本大學藝術研究所，專職插畫家、漫畫家，首部長篇漫畫作品是與腳本作家李尚喬合作的「蜉蝣之島」，「遺忘之神」是他第2部長篇作品，他首度嘗試自己編寫故事。

葉長青接受中央社記者專訪表示，他老家在嘉義縣梅山鄉靠近瑞峰風景區一帶，四處可見高山，當初也是回到山上思考、醞釀出「遺忘之神」這部作品，「我第1次自己寫故事，我想回到最接近生活的地方。」

「妖怪」對葉長青來說，如環境一般靠近生活。他曾與台北地方異聞工作室合作繪製台灣妖怪圖鑑「唯妖論」，一面在繪圖工作中認識了本土妖怪，也深深著迷於鄉野傳奇中的本土鬼怪。

像「遺忘之神」中出現的「神木靈」，源自於阿里山的「樹靈塔」故事，傳說當年日治時期因山林遭大量砍伐樹木，神木因而發怒導致不少工人罹病，讓人們趕緊建造「樹靈塔」，以此安撫樹靈。

葉長青以現代台灣街頭為背景，描寫繪畫之神「墨雨」走入凡間，在日常的物件中找尋被遺忘的神怪足跡，並透過畫筆留下祂們的身影。葉長青說，「墨雨」取材自魁星爺典故，造型因此類似魁星爺，頭上有角，臉上麻子替換為雀斑。

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葉長青表示，「遺忘之神」雖是在法國出版，但當地民眾對於台灣妖怪題材毫不陌生，因為當地也相當歡迎日本妖怪題材書籍，他們認為台灣妖怪更融合了日本、中國的傳說特色，新鮮而富有人性，且對書中出現如廟宇、騎樓等台灣地景很感興趣，書籍首刷售罄後，預計今年9月第二刷。

「我在畫這本書時，有一個小小的願望是可以讓這些被遺忘的小傢伙，一點一點再次活在大家心中。」葉長青觀察，許多長輩們還保存對本土鬼怪傳說的記憶，年輕讀者似乎漸漸淡忘了，日本靠浮世繪持續流傳、記載妖怪傳說，「我也會一次次去畫這些水鬼、虎爺、魔神仔，希望讓祂們繼續活在台灣。」（編輯：李亨山）1130306