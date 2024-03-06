台中市立美術館啟動營運 賴依欣接首任館長

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中綠美圖將於明年底落成開館，台中市政府文化局今天公布，籌備多年的台中市立美術館正式啟動營運，首任館長由前嘉義市立美術館長賴依欣擔任，開館前將陸續舉辦推廣活動。

「台中綠美圖」由知名國際建築師妹島和世及西澤立衛設計，透過8大建築體串聯台中市立美術館與台中市立圖書館，坐落在水湳經貿園區內綠意盎然的中央公園，因此被喻為「公園中的圖書館、森林中的美術館」。

台中市文化局表示，台中綠美圖落成後，可望成為大台中地區設備最完善且全新的藝文場館，未來將收藏展示台中百年來的豐碩藝術成就，同時也因連結交通、經濟、教育等跨域網絡，將成為展現城市高度現代化與國際化的重要象徵。

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台中市立美術館歷經多年籌備，文化局指出，已於3月1日正式啟動營運，首任館長賴依欣上任，也揭示台中的藝術發展將邁入新紀元。而眾所矚目的台中綠美圖預計114年底落成開館，屆時將成為國內首座美術館與圖書館共構的世界級地標，在正式開館前陸續舉辦推廣活動。

文化局表示，賴依欣擁有英國倫敦大學皇家學院媒體藝術學士、西敏大學視覺文化研究所碩士及博士學位，擅長當代藝術策展、視覺文化研究、藝術教育推廣與文化展演等領域，曾帶領嘉義市立美術館走過籌備及開館營運期，擁有完整豐富的學經歷與藝術行政經驗。（編輯：郭諭儒）1130306