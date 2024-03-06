文化部支持經費 助雲林布袋戲傳習中心工程推進

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）為協助雲林縣布袋戲傳習中心興建工程進度推進，文化部今天邀請結構技師赴工程現場訪視。文化部政務次長李靜慧表示，在符合工程進度前提下，文化部一定會全力支持今年相關軟硬體經費。

文化部今天發布新聞稿表示，文化部長期支持雲林縣布袋戲文化發展，其中傳習中心由文化部投入前瞻預算新台幣5億元，自2021年開工興建，原訂去年完工，但目前工程進度僅達29%，也面臨前瞻預算將於2025年屆期收回問題。

今天包括李靜慧及文化部主任秘書陳登欽都到現場，雲林縣則有雲林縣政府參議黃玉霜、交通工務局長汪令堯、文化觀光處處長陳璧君與副處長蘇建蒼，以及專案管理、設計監造、施工廠商等出席訪視。李靜慧說，期盼藉由現勘協助雲林縣提出推進工程進度計畫，兌現雲林縣長張麗善「今年完工」承諾。

文化部指出，興建中的雲林布袋戲傳習中心位於虎尾農博公園，中心建築物與機能包含演藝廳、展覽館、行政及典藏中心等。整體計畫經文化部2018年「推動藝文專業場館升級計畫－藝文場館興建計畫」核定總經費近11.4億元，文化部前瞻1.0、2.0合計補助5億元，計畫期程自2018至2023年。

整體工程於2021年3月開工，原訂2023年5月完工，目前工程進度29%，依雲林縣政府對外說明，預計今年完工。

專案管理公司報告時坦言，「確實進度落後蠻多的」。汪令堯表示，整個工程落後最關鍵的鋼構工程，已在2023年底找到合作廠商，近日也將進行變更設計等行政程序，並逐步解決缺工等問題，後續將每月依進度提報管考，目標是「今年底一定完成」。

文化部將在審查符合工程進度前提下，儘速分階段核定傳習中心結案軟硬體經費，期盼為地區傳統藝術注入專屬舞台，也讓雲林國際偶戲節等軟體活動搭配硬體辦理。

文化部表示，文化部近年對雲林縣政府布袋戲發展及相關文化、節慶活動支持不曾間斷，除了布袋戲傳習中心之外；2017年至2024年補助雲林國際偶戲節、北港藝陣文化季等節慶活動共計5820萬元；2018年至2024年補助雲林多項「藝文教育扎根發展計畫」共計3840萬元。

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李靜慧表示，雲林縣為布袋戲發展重鎮，文化部肯定雲林縣致力布袋戲的保存及傳承，雖然布袋戲傳習中心目前整體興建工程已逾原訂計畫期程，且面臨前瞻經費即將於明年屆期等問題，但文化部仍期盼協助解決問題。

李靜慧強調，布袋戲傳習中心落成後，將成為全台唯一布袋戲演出、展覽、典藏及傳承的場館，對於雲林縣布袋戲發展、提升創作能量，進而將台灣布袋戲推向國際，「相信落成後一定會讓大家驚豔」。（編輯：張雅淨）1130306