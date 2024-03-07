台灣進軍紐約獨立漫畫節 展現多元獨特視角

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）台灣人氣漫畫家Eli Lin依萊、Pam Pam Liu征戰歐陸多年，首度受邀參加紐約規模最大的獨立漫畫節，即將向美國漫畫迷展現台灣多元獨特的風格與視角。

紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Fest）預定16日登場，兩人將在台灣展位舉辦「似顏繪」活動。此外，Pam Pam Liu將和比利時、美國漫畫家同台，在「照護的故事」（Narrative of Care）講座分享描繪精神病院故事、曾獲台北國際書展大獎及金漫獎的圖像小說「瘋人院之旅」。

這項展會每年春季舉辦，吸引數百名來自世界各地的創作者，及近萬名粉絲共襄盛舉。駐紐約台北文化中心2017年起邀請台灣創作者參展，過去2年，劉倩帆、A ee mi分別獲主辦單位頒獎肯定。

今年受邀參展的Eli Lin依萊、Pam Pam Liu都曾參加歐洲國際漫畫節，首度赴美國推廣作品，除期待源於台灣的創作能得到紐約客共鳴外，也將把握機會和其他創作者交流。

Eli Lin依萊創作包含插畫、漫畫及動畫，擅長運用鮮豔色彩，經常融入歷史、服裝設計元素，曾4度入圍名列世界前3大漫畫展的法國安古蘭國際漫畫節競賽項目。

這次參展主打英文小誌「市場內的裁縫屋」（A Photo from the Past），以故事劇情介紹多套台灣傳統服裝，參展主視覺設計以故鄉台南的廟宇為靈感來源，希望透過創作讓美國讀者感受濃厚的台灣文化氛圍。

Pam Pam Liu創作漫畫集和圖文刊物，內容帶有黑色幽默，取材自令人共感的生活經驗，頗受讀者喜愛。

她的漫畫作品「我們的災難」、「瘋人院之旅」受歐洲市場青睞，已發行法文版。這次參展除介紹多部熱門小誌的英文版，也將帶來「沒未來似顏繪」活動，以幽默諷刺的風格讓被繪者化身擁有厭世未來的三格漫畫主角，展現獨特趣味。（編輯：陳承功）1130307