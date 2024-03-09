德國萊比錫世界最美麗的書 2台灣設計師作品入圍

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）德國萊比錫書藝基金會7日公布「2024世界最美麗的書」得獎名單，台灣平面設計師葉忠宜、劉悅德作品雙雙入圍，展現台灣書籍設計實力。

根據台北書展基金會發布新聞稿，兩位設計師均為「2024金蝶獎-台灣設計出版大獎」得主，一是金獎得主葉忠宜所設計「清潤凝香：若深甌」，一是榮譽獎劉悅德設計「還是要有傢俱才能活得不悲傷」。

新聞稿指出，「2024世界最美麗的書」書籍設計競賽由德國書藝基金會主辦，計有來自全球30個國家約600本書報名角逐，今年評審團將於德國萊比錫書展頒發最高榮譽全場大獎1名、金獎1名、銀獎2名、銅獎5名、榮譽獎5名。並於3月7日公布得獎及21名入圍名單。

台北書展基金會所主辦「金蝶獎」計有13本作品本送至德國萊比錫參賽，當中兩本入圍，其中金獎作品「清潤凝香：若深甌」，由卵形oval-graphic平面設計工作室葉忠宜設計，異雲書屋出版，融合明代「若深甌」的藍色釉色、類中國古籍裝幀、茶封等元素，呈現古器物精品的絕美風華。

「還是要有傢俱才能活得不悲傷」為徐珮芬首部詩集，啟明出版公司出版，設計師劉悅德將詩人文字中「在遠處觀望自我療傷的瀟灑」轉譯為畫面，在平滑完整的螢光膚色上，以鉛筆和橡皮擦彼此反覆塗抹，來對照一個生活的倖存者，對於明天、甚至下一個十年，保有不悲傷的信念。

劉悅德曾獲得東京TDC入選、香港國際海報3年展銀獎，亦為「2023金蝶獎-台灣出版設計大獎」銅獎得主。

「2024世界最美麗的書」將於22日德國萊比錫書展進行頒獎，入圍作品及來自30個國家的600本書，都將於德國萊比錫書展Stiftung Buchkunst展位展出。（編輯：李亨山）1130309

清潤凝香: 若深甌 作者｜陳維駿

出版社｜異雲書屋

出版日期｜2023/03/01