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首頁 / 文化

2024台南新藝獎3/14登場 找尋藝術無限可能

2024/3/13 15:09（3/13 15:46 更新）
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2024台南新藝獎以發掘「下一個藝術新星」為核心精神，今年活動以「無際棲域」為題策劃，入選作品14日起將展出，台南市長黃偉哲（前右4）邀請民眾共賞。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月13日
2024台南新藝獎以發掘「下一個藝術新星」為核心精神，今年活動以「無際棲域」為題策劃，入選作品14日起將展出，台南市長黃偉哲（前右4）邀請民眾共賞。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月13日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市長黃偉哲今天宣布，2024台南新藝獎「無際棲域」14日登場，10組得獎藝術家和12名邀展藝術家將在10家畫廊同步展出，為期1個月，讓遊客漫步台南，找尋藝術無限可能。

台南新藝獎今年邁入第12年，參賽作品創歷屆新高，從近500件中挑出10組得獎藝術家。黃偉哲表示，讓年輕人作品在台南被看見、被欣賞、被關注，也讓新銳藝術家和前輩藝術家共融。

台南市政府發布新聞稿指出，台南新藝獎以發掘「下一個藝術新星」為核心精神，今年策展人胡朝聖以「無際棲域」為題策劃，以潟湖、沙洲、濕地等自然景觀環境為切入點，將新藝獎舞台比擬作孕育多樣生態棲地，反映當代藝術包容。

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今年適逢「台南400」，市府文化局也規劃「南巷藝事」，邀請歷屆11名新藝獎得主和10間台南巷弄特色店家，讓文化美學融入市井街道，轉化巷弄為藝術網絡地圖，在老宅活化再生蔚為風潮的台南，呈現老屋再生、歷史街區與藝術浸潤相輔相成的美學氛圍。

今年新藝獎教育推廣規劃3場藝術沙龍講座，另有走讀小旅行，以散步或單車漫遊參訪展出空間，漫步府城歷史街區。台南新藝獎及「南巷藝事」，將於3月14日至4月14日同步登場展出。（編輯：郭諭儒）1130313

#黃偉哲
#台南市
#胡朝聖
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