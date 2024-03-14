台南曾文溪渡槽橋英文銘牌拼錯 預估1週改正

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市定古蹟嘉南大圳水利系統曾文溪渡槽橋，修復後成為知名景點，近日卻被人發現英文銘牌拼錯1個字母，相關單位清查及現場勘誤確認，預估1週完成改正。

曾文溪渡槽橋斥資新台幣5200萬元修復，又結合「山海圳國家綠道」入口意向，一躍成為知名打卡熱點，但英文銘牌「THE ZEHGWUN RIVER FLUME 1929」卻拼錯1個字母，正確拼法應是「THE ZENGWUN RIVER FLUME 1929」，也就是第2個單字第3個字母應是「N」，不是「H」。

眼尖遊客發現後，透過媒體反映，台南市政府相關局處還搞不清楚，直到現場勘誤才確認真的弄錯了。市府水利局今天發布新聞稿指出，將立刻改正。

孕育嘉南平原為台灣重要穀倉的嘉南大圳，已走過百年，如今仍是雲嘉南地區農業水利灌溉命脈，這個水利系統共有7座渡槽橋，其中南幹線的官田溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋、曾文溪渡槽橋，已於2014年指定為市定古蹟。

北幹線4座渡槽橋中，朴子溪渡槽橋已改建，舊橋僅存橋墩，未具文資身分，餘下的八掌溪渡槽橋、急水溪渡槽橋、龜重溪渡槽橋，2022年也被指定為市定古蹟。

渡槽指的是跨越山谷、道路、水道的檣梁式水槽，渡槽橋就是輸送管道水流跨越河道、溪溝、圳溝和道路的架空水槽橋梁。

嘉南大圳7座渡槽橋，由南至北分別是南幹線的曾文溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋、官田溪渡槽橋，及北幹線的龜重溪渡槽橋、急水溪渡槽橋、八掌溪渡槽橋、朴子溪渡槽橋，日治時期1928年至1930年陸續建造完成，主要以桁架鋼梁鑄成輸水槽。

7座渡槽橋以施工及竣工時間而言，依序是官田溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋、曾文溪渡槽橋、龜重溪渡槽橋、八掌溪渡槽橋、朴子溪渡槽橋、急水溪渡槽橋。（編輯：謝雅竹）1130314