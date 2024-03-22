台積電青年書法暨篆刻大賞展 書藝展街頭美學

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（中央社記者王寶兒台北22日電）大小不一的招牌是台灣街頭常見風景，第16屆台積電青年書法暨篆刻大賞特別以「招牌」為競賽及展覽主題，期望藉由日常街景中的商家店招、牌匾等意象，展現具時代感的「街頭漢字美學」。

台積電文教基金會董事王建光今天透過新聞稿表示，在網路發明之前，街頭巷尾的商店招牌是商家創造自我品牌的方式，這樣獨特街景招牌，也常引發藝術家們的創作靈感，如郭雪湖描繪迪化街的「南街殷賑」。此次大賞期望鼓勵社會大眾及青年學子能從日常中汲取靈感，並化為手感書寫、展現自我美感。

評審團共評選出86件得獎佳作。篆隸楷組首獎得主為高雄高工3年級學生孫偉庭、行草組首獎得主為馬偕護校學生李儀蓁、篆刻組首獎得主是藝術工作者古員齊。

評審代表黃嘗銘觀察，本屆篆隸楷組與行草組都呈現多樣風格，評選過程常在伯仲之間拉鋸，表現值得嘉許；篆刻組則是水準整齊，多數作品汲古法但不拘泥於古法，有暢抒己意、百花齊放之感。

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台積電文教基金會執行長許峻郎表示，書篆大賞除競賽外，也透過專家對談、工作坊與網路活動等方式，以活潑、貼近日常為引，將漢字藝術推介予青年學子。此外，本屆有篆刻組得獎者曾因參與書篆大賞而首度接觸篆刻藝術，足見書篆大賞逐漸為台灣培育出新一代的書篆創造者。

「第16屆台積電青年書法暨篆刻大賞得獎作品展」將於3月23日至4月21日在文化部所屬國立中正紀念堂3樓藝廊展出。（編輯：陳政偉）1130322