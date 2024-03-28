給孩子的最好禮物 文化部：國家兒童未來館在路上

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）針對外界關心國家兒童未來館進度，文化部今天發布新聞稿表示，國家兒童未來館已在路上，目前各項規劃設計工作積極進行中，預訂明年底完成工程招標，2030年完工。

文化部表示，國家兒童未來館2023年11月完成建築師徵選，由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所與日本伊東豊雄建築設計事務所共同規劃設計，並展開規劃設計中，競圖作品及模型也在去年底於板橋火車站公開展示。

文化部表示，兒童未來館位於新板特區黃金地段，過去一直由新北市政府借用作為停車場，直至2021年前行政院長蘇貞昌任內，正式拍板兒童未來館計畫，並於2023年1月核定擴增總經費為新台幣165億元。

文化部說明，期間由前院長蘇貞昌親自主持召開17場籌建會議、行政院召開11次相關部會溝通協調會議，以完善建設兒童未來館目標。

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新北市副市長劉和然（當時代理市長）出席建築師徵選成果發表會時，也特別感謝蘇貞昌核定新板特專三區作為國家兒童未來館。劉和然並指出，在建築師徵選出爐以後，也代表這個建設跨出一大步，「新北市、板橋一定是受惠最多的，新北市一定全力配合，責無旁貸，中央地方全力合作」。

文化部期盼，這個屬於孩子的建設可以真正如同孩子們一般單純成長，為所有孩子們建構一個屬於他們的空間，也為台灣、新北市建立一個新的文化地標。（編輯：張雅淨）1130328