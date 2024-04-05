紙風車劇團4天12場屏東演出 上千學童走入劇場

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）紙風車劇團為兒童帶來歡笑，屏東縣政府在兒童節期間邀請上千名學童看紙風車「雞城故事」，4天12場演出，盼學童走入劇場欣賞藝術。

根據紙風車劇團發布新聞稿，屏東縣政府與紙風車屏東團於屏東藝術館推出「雞城故事」演出，除了4場親子場開放民眾免費索票之外，另外舉辦8場校園限定藝教結合場次，特別邀請屏東縣內53所學校的學童來到屏東藝術館觀賞。

新聞稿指出，其中有將近9成的孩子都是第一次進到劇場看表演，這幾天來的孩子從一進到劇場都對場館的設備與演出布景驚呼，體驗劇場內多變的燈光及音樂的演出。

屏東縣長周春米表示，看到這麼多孩子來到藝術館體驗劇場現場演出的魅力，每個孩子都因進劇場看戲開啟了不一樣的視野，相信未來的屏東將會是一個幸福的城市。

紙風車劇團創辦人李永豐表示，紙風車劇團從創團至今30多年，就是希望讓偏鄉的孩子可以進劇場欣賞表演，這次劇團到屏東藝術館4天連演12場，也是突破劇團的紀錄，尤其此次演出的劇碼是親子歌舞劇，對於演員及工作人員的體力是最大考演，但是能夠在兒童節期間讓屏東許多鄉鎮的孩子第一次進到劇場看戲，是別具有意義的。

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李永豐說，這次「雞城故事」歷經兩年多紮實密集的訓練，與參與演出實習的屏東團演員共演出，今年3月又完成5場「紙風車阿猴落地掃」巡演，吸引近萬人觀賞及獲得各界肯定，接著緊鑼密鼓為兒童節12場演出做準備，對於學員來說更是全新的體力挑戰，但有機會可以為家鄉的孩子服務，每個團員都感到榮幸與驕傲。

李永豐表示，紙風車368工程前往屏東縣瑪家鄉、來義鄉及滿州鄉等地演出「台灣幻想曲」時，為屏東縣政府出動16輛大小接駁車，主動接送鄰近之鄉鎮多所學校學生，共計550名大小朋友搭乘專車前往看戲，令人感動，今年紙風車屏東團藉由此次的演出，希望能給孩子一個最特別的兒童節，期待這樣的藝術體驗可以成為孩子記憶很久的兒童節禮物。（編輯：陳政偉）1130405