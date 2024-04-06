孔劉奇幻新劇受矚 原著「行李箱」剖析都會愛情

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）韓國男神孔劉與徐玄振的奇幻影集The Trunk去年公開製作消息後，讓觀眾引頸期盼，原著小說「行李箱」中文版近期在台灣上市，以婚姻買賣公司為包裝，深入剖析都會男女關係。

影集The Trunk就是由「花郎」編劇朴恩英以「行李箱」原著改編成劇本，由「我們的藍調時光」、「沒關係，是愛情啊」導演金奎兌執導。女主角徐玄振在劇中飾演婚姻仲介公司NM員工，陰錯陽差與孔劉飾演的音樂製作人簽下契約婚姻，成為他的第2任妻子。全集將於Netflix獨家播映，目前上檔時間未定，好奇故事線的觀眾或許能從原著先一探究竟。

「契約婚姻期間，提供配偶一切功能，包括上床，但不能生育，不能有愛情──愛不包含在合約裡。」好配偶宛如奢侈品的時代，連婚姻都能買賣，韓國小說「行李箱」描述大學畢業後想進入出版業卻失敗的盧仁智，被婚姻仲介公司NM挖角。公司仲介為各式各樣的會員們提供專屬的「配偶」。

在為期一年的契約中，盧仁智得提供婚姻的一切功能，但愛情除外。每次結婚，對她來說都像是去派駐出差，每次離婚，則都只帶走當初的行李箱，當公司發給她的戒指累積到第5個時，30歲的盧仁智仍不清楚──婚姻與愛情，到底是什麼。

「行李箱」作者金呂玲1971年出生於韓國首爾，畢業於首爾藝術大學文藝創作系。2007年以「少年菀得」榮獲第一屆創批青少年文學獎，另獲馬海松文學獎、文學社區兒童文學獎大賞等殊榮。曾出版「我的心裡住著海馬」、「帶來記憶的孩子」、「優雅的謊言」、「荊棘告白」、「看到你了」等著作。

尖端出版在編輯推薦分享，一看「行李箱」時原以為是韓系戀愛奇幻偶像劇，沒想到竟是「玫瑰瞳鈴眼」21世紀重啟。金呂玲以青少年文學開啟文壇生涯，在獲獎無數後將目光延伸向當代社會的萬千人際關係。

本書以婚姻買賣公司設定為包裝，實際上是借用主角作為「合約妻子」的視角，刀刀深入都會男女關係的內核，翻攪那些關於愛情、婚姻、性，甚至親子關係的糾結毛球。

編輯分享，「書中把那些你不敢聽、我不敢說，但其實人人都在耳語的內心話一字字放大至震耳欲聾。」管他是有性無愛、愛情詐騙、遲暮愛戀、為愛墮胎等，全都完美串聯、荒謬上演，編輯更請讀者準備好下巴，因為小說家可能並不打算「祝你幸福」。（編輯：陳政偉）1130406