台灣也有東尼獎 首屆台北戲劇獎總獎金270萬

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）台灣也有「東尼獎」，表演藝術界引頸期盼逾20年的當代戲劇界獎項「台北戲劇獎」今年正式開跑、5月起受理作品報名，頒獎典禮預計明年6月登場，總獎金新台幣270萬元。

「台北戲劇獎」宣告記者會今天在台北表演藝術中心舉行，由資深劇場演員竺定誼主持，並邀瘋戲樂工作室以音樂劇形式精彩開場。台北市文化局長蔡詩萍、台北流行音樂中心董事長黃韻玲，以及北藝中心董事長王文儀、國家兩廳院藝術總監劉怡汝等北市各大場館代表與各劇場演藝團隊代表都共襄盛舉。

蔡詩萍致詞分享，過去他因常跨足客串音樂劇、舞台劇，認識許多劇場圈朋友，難忘導演柯一正和吳念真在後台告訴他，台灣也需要劇場界的最高榮譽「東尼獎」，讓他一直放在心裡，成為上任台北市文化局長後首要執行目標之一。

蔡詩萍表示，就算未來有全國性的戲劇獎，台北戲劇獎也不會消失，會持續保留台北特色，如台北電影節之於金馬獎，「很多戲的首演都在台北，如果在台北賺就知道不會賠，台北品味決定這齣戲會不會成功，因此台北戲劇獎有重要指標」。

台北戲劇獎首屆共設立11個獎項、13個名額，專注表彰台灣當代戲劇的卓越表現和創新成就。作品獎類包含最佳戲劇獎、最佳音樂劇獎、最佳獨立精神獎；個人獎則有最佳導演獎、最佳戲劇類男/女演員獎、最佳音樂劇類男/女演員獎、最佳編劇獎及最佳劇場設計獎。

其中，特別貢獻獎除了由看戲觀察團提名，也開放社會大眾推薦，藉由不同角度凸顯劇場反映社會價值，表揚對台灣當代戲劇劇場有特殊貢獻及成就的個人或組織。

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首屆台北戲劇獎總獎金高達270萬元，凡當代戲劇類演出作品於今年7月1日至12月31日期間，在台北市公有房地的劇場（含公營、公辦民營、標租公有房地的劇場）演出且正式售票至少3場次以上，即有資格報名。

北市文化局指出，作品及個人獎項報名期間為今年5月1日至6月14日，特別貢獻獎於10月1日至11月30日受理推薦；初審將由看戲觀察團至現場看戲並票選優秀作品進入複審，再由複審委員選出入圍作品後，於2025年6月辦理決審，選出各獎項得獎者及舉辦頒獎典禮。（編輯：張雅淨）1130411