嘉義市管樂團三十而立 跨界音樂會搭配光雕全新體驗

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（中央社記者蔡智明嘉義市7日電）嘉義市管樂團5月底將在衛武營舉辦成立30週年跨界音樂會，演奏芬蘭排笛演奏家Stefan Stanciu創作「諸羅幻想曲」、白色恐怖受難者高一生作品集，搭配光雕藝術讓觀眾有全新體驗。

「嘉義市管樂團」是嘉義市最早籌組立案之大型演藝團隊，以推廣本土音樂、深耕管樂教育為宗旨，自1994年創團迄今30年期間，演出總場次逾400場，國外演出17場。

嘉義市管樂團行政總監鄧杰翔告訴中央社記者，管樂團邁入而立之年，5月30日在衛武營國家藝術中心、6月1日在嘉義市音樂廳舉辦「大地有愛－聲聲不息」跨界音樂會。

鄧杰翔說，樂團特別委託Stefan Stanciu以嘉義特色交趾陶工藝、石猴雕刻藝術、道地傳統小吃、遊憩景點、古蹟等為主題，創作「諸羅幻想曲」，在30週年音樂會中演出。

此外，也請牧師周道揚編寫來自嘉義知名作曲家、白色恐怖受難者高一生的作品集「印象嘉義－鄒之風情」，邀請高一生後代高健雄、高崇文兄弟吹奏長號（伸縮喇叭）詮釋祖父音樂。

鄧杰翔表示，為讓觀眾有全新管樂聆聽體驗，光雕藝術家徐志銘設計各種光雕效果，搭配演出曲目於演出時閃現。

鄧杰翔強調，嘉義市管樂團成員來自各職場愛樂民眾，雖大多數並非音樂從業者，但充分利用業餘時間，為共同興趣投注心力，目前已累計600多名團員。

鄧杰翔說，成員們懷抱對於生活在嘉義這片土地的熱愛，管樂團才能邁入30週年，綻開成熟、穩重、璀璨花朵，此次音樂會將為聽眾帶來多首管樂名曲，獻給長久支持他們的好朋友。（編輯：陳仁華）1130507