老派與新藝對話 屏東美術館展67件藝術銀行作品

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）文化部藝術銀行計畫扶植逾千名台灣潛力藝術家，由台灣美術基金會接手執行，今年與屏東縣政府合作，在屏東美術館舉辦「老派／新藝：藝術銀行沙龍展」，展出67件購藏作品。

屏東縣府發布新聞稿表示，「老派／新藝：藝術銀行沙龍展」今天舉辦開展茶會，展期至11月17日。復刻古典「沙龍展」形式，對照當代議題，規劃5大主題、60名藝術家共67件藝術銀行購藏作品，透由老派與新藝概念對話，創造外在視覺與內在表現多元想像。

文化處表示，展覽主題包含以輕鬆詼諧手法反思宗教信仰、領袖權威的典範轉移，及人事物樣貌、日常印象、人為風景、當代靜物等的描繪。60名藝術家的作品，有屏東在地藝術家黃彥穎、張新丕、瀰力村男、吳政璋，也有與屏東有深厚淵源的藝術家黃至正、蔡孟閶等。

文化處表示，文化部藝術銀行計畫，啟動10年間已扶植超過1000名台灣潛力藝術家、購藏逾3000件藝術作品。在財團法人台灣美術基金會接手執行後，更致力與藝文產業合作開創對話契機，讓藝術作品以更自由多變型態進入到各式空間，為大眾創造出在日常生活就能欣賞、接觸藝術的觀展環境，促進購藏藝術作品的流通，演繹出更多元有趣的可能性。

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策展單位指出，過去在沙龍展時代，展示依照作品題材的階級進行高低排序，當時以宗教故事、君王事蹟與史詩文學等內容被視為最高等，其餘類別包含人物肖像、日常風俗、風景及靜物等。對照現今藝術家的創作，內涵和形式與過去不同，期待透過藝術家的創作語彙，帶領觀者一探5大題材在當代可能具有的樣貌。

縣府提及，為豐富觀眾的觀展體驗，展覽特別設置教育互動區，以縮小比例的展場空間圖，搭配作品圖卡，讓觀眾可以手動操作體驗，自行策劃獨一無二的沙龍展。（編輯：郭諭儒）1130607