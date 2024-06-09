難忘外婆包粽子身影 鄭如晴回味「往日食光」

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）味道是想念的源頭，足以撫慰孤寂心靈，作家鄭如晴記憶中的端午節滋味，是外婆在高雄永清浴室時期的俐落身手，鄭如晴包粽子手藝也是跟外婆學的，新書「往日食光」記錄這段難忘回憶。

鄭如晴在書中回憶小時候是搶著幫外婆包粽子，外婆給她用兩片竹葉疊好的葉杯，她就學大人舀一匙炒到半熟的糯米壓在杯底，再依序加入各項食材，外婆怕她手中的竹葉鬆開，趕緊接手包緊、綁上麻繩，一顆粽子就大功告成。

可惜某個忙碌的端午節過後沒幾天，外婆突然腦溢血過事，那年外婆59歲，鄭如晴8歲。鄭如晴說：「失去外婆的庇護，連那些令人懷念的年節也跟著消失了。」

鄭如晴近期出版飲食散文集「往日食光」，以30味料理、30個故事，還原往日的親切與多情。鄭如晴在書中寫道，「在記憶的空間裡，有最真的想念和被時間篩飾過的美好，而這些美好經常附著了食物的形影。」

鄭如晴表示，「文學意象是虛幻的，但人事物是真實的，藉由食物，我們一起悲喜和感知，原來桌上的那些菜餚都不曾消失，一直都在。」

書中鄭如晴將自己的童年分為台南「廟口時期」、高雄「永清浴室時期」及台中「安由戲院時期」，永清浴室時期更是她的美食啟蒙時期，鄭如晴的外婆除了是永清浴室的創立者，桌菜手藝更是精湛。

書中每一道菜都有背後的人情及故事，鄭如晴寫年過70的大姊談「沙茶牛肉」、憶及思念的人，總是兩眼發光，好似電影「鐵達尼號」裡的老蘿絲；寫在台北泰順街的「水晶公寓」，研究豬皮能否變成桌上如水晶般的佳餚。

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鄭如晴為台東大學兒童文學研究所碩士，曾任世新大學教授、台藝大講師、「國語日報」副刊主編、毛毛蟲兒童哲學基金會執行長、「中華文化雙周報」副總編輯，曾獲中國文藝協會小說創作獎及藝文報導獎、文建會台灣文學獎、九歌現代少兒文學獎、海峽兩岸散文獎等獎項。（編輯：張雅淨）1130609