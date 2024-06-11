台日作家交流講座 紀蔚然暢談懸疑推理魅力

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）台日作家交流講座再接再勵，今年由作家、國家文藝獎得主紀蔚然打頭陣，9日在東京與書迷相見歡，暢談近年台灣懸疑推理小說的現況與魅力。

根據文化部今天發布新聞稿，紀蔚然9日下午與日本懸疑小說作家阿津川辰海，在日本紀伊國屋書店新宿本店對談，現場擠滿喜好推理、懸疑小說的讀者，聆聽紀蔚然分享小說創作背後的心路歷程。

新聞稿指出，文化部駐日台灣文化中心為推廣日譯台書，每年邀請當年度在日本出版日譯新書的台灣作家，與日本在地作家、譯者、評論家進行座談，透過對話過程，增加日本讀者對台灣作家及其作品的了解。去年即邀請楊双子、陳思宏及陳耀昌3位作家與談，場場爆滿，顯見台灣作家及作品逐漸受到日本讀者重視。

紀蔚然在座談會中談到寫作小說的契機，表示他一直從事舞台劇本創作，直到2010年左右感覺創作遇到瓶頸，除了婚姻以外，對任何事都抱持著負面、消極的想法，因此透過「走路」轉換心境，足跡踏遍全台北市，某次看到了一棟髒亂、無人管理的廢棄大樓，頓時萌生利用這棟建築物作為場景書寫小說的念頭。

「私家偵探」主角吳誠，是一位留著帥氣鬍鬚男性，但沒有設定他的年齡，紀蔚然希望讓讀者有更多的想像空間，也透過這個角色把他所經歷的事物寫出來。

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紀蔚然也預告目前正在從事「私家偵探」第3集的創作，將會把這次來日本的經歷反映在小說內容上，並提及相較於吳誠在小說第2集的快樂狀態，第3集會讓他從天堂掉到地獄。

「私家偵探」自2011年在台灣出版後，已售出法文、土耳其文、義大利文、韓文、泰文、日文等國版權，日文版於2021年由文藝春秋出版，並獲得日本第13屆翻譯小說推理大賞，續作「DV8：私家偵探2」於2021年在台灣出版後，仍由文藝春秋於今年5月出版日譯版，第1集也重新以文庫本的形式再出版。（編輯：李亨山）1130611