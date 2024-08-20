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2024台北藝博會多國與會 國際畫廊回流參展

2024/8/20 19:01（8/20 19:11 更新）
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ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會10月登場，共73家展商與會，除台灣展商外還有來自8國展商。圖為ART TAIPEI 2023舉辦現場。（中華民國畫廊協會提供）中央社記者王寶兒傳真 113年8月20日
ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會10月登場，共73家展商與會，除台灣展商外還有來自8國展商。圖為ART TAIPEI 2023舉辦現場。（中華民國畫廊協會提供）中央社記者王寶兒傳真 113年8月20日
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（中央社記者王寶兒台北20日電）中華民國畫廊協會主辦的ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會10月登場，除台灣展商，共8國、73家展商（含52家海外展商）與會，且有數家超過3年未參展展商回流。

協會今天公布73家展商名單並發布新聞稿表示，超過3年未參展的重要國際畫廊包含法國貝浩登畫廊（Perrotin）、日本澡堂畫廊（Scai the Bathhouse）及Mizuma Gallery等都將重返藝博會，證明藝博會吸引力和持久影響力。

除中國、捷克、法國、日本、韓國、荷蘭、菲律賓及新加坡展商與會，首次參展畫廊共22家，以台灣、日本與韓國畫廊占多數。主辦單位將持續推出文化部「MIT新人推薦特區」、原住民族委員會原住民族文化發展中心「原住民族藝術特區」合作展區，呈現台灣特色。

協會說，藝博會將聚焦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後時代亞太區域藝術市場。2023年全球線上藝術銷售增長，顯示線上購買趨勢，AI（人工智慧）技術發展今年已逐漸在國際經濟市場扮演重要角色，藝博會將密切關注藝術市場將如何發展。

台北藝博會10月25日到28日在台北世界貿易中心登場。（編輯：李明宗）1130820

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