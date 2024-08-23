亞洲青年管弦樂團巡演 22名台灣學子入選演出

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（中央社記者趙靜瑜高雄23日電）由首席指揮約瑟‧巴斯蒂安攜手德國大提琴家阿爾班．格哈特，亞洲青年管弦樂團將展開巡迴。每年「亞青」徵選台灣音樂學子都有精彩表現，今年有22名台灣音樂學子入選，團員占比超過2成。

亞洲青年管弦樂團（Asian Youth Orchestra）1990年由小提琴傳奇曼紐音（Yehudi Menuhin）與藝術總監暨指揮龐信（Richard Pontzious）共同創立，每年自逾千名報名者中評選出百位來自亞洲各國的精英青年演奏家為團員，赴港受訓並進行世界巡演，至今曾於美國白宮、聯合國總部及維也納音樂廳等地舉行演出。

2022年接任首席指揮的巴斯蒂安（Joseph Bastian）原為巴伐利亞廣播交響樂團低音長號演奏家，受傳奇指揮家馬里斯‧楊頌斯（Mariss Jansons）推薦，曾三度代替患病英國籍指揮，一躍成為國際樂壇焦點，2018年起全心投入指揮事業。

德國大提琴家格哈特（Alban Gerhardt）則是德國重要獎項古典回聲大獎的三冠王，口袋曲目多元廣泛。

自從亞洲青年管弦樂團成軍以來，台灣青年音樂學子一直有著舉足輕重的地位，每年錄取人數均占各國錄取人數之冠，今年共有22名台灣音樂新秀成為「亞青」的一份子，團員占比超過2成。

這次帶來的曲目還包括拉威爾「達夫尼與克羅伊第二號組曲」、「波麗露」以及德布西交響詩「海」等。亞洲青年管弦樂團今年將巡演上海、深圳、新加坡及台灣等地演出。

亞洲青年管弦樂團訪台音樂會將於8月26日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：李亨山）1130823