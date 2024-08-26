誠品表演廳推名家 小提琴家林以信將返台獻藝

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）誠品表演廳將推出「2024誠品大師名家」系列，邀請曾為茱莉亞弦樂四重奏首名亞裔成員小提琴家林以信返台獻藝，與鋼琴家黃海倫一起合作音樂會，演繹恩斯特、貝多芬及舒伯特等精彩樂作。

根據誠品表演廳今天發布的新聞資料，台裔美籍的小提琴家林以信（Joseph Lin）曾任美國室內樂天團茱莉亞弦樂四重奏成員，現為美國茱莉亞音樂院室內樂教授。

林以信1978年在紐約出生，父母親來自台灣，也是音樂愛好者，從小培養他習琴，林以信表示一方面被爸媽引導，另一方面自己慢慢摸索出對音樂的興趣。17歲那年，林以信獲得「藝術家協會」國際比賽金獎，同年還獲頒美國政府「總統學者」獎。

2002年，林以信自哈佛大學畢業後到中國遊學，專攻中國古琴，「我很想了解中國文化，古琴是有別於其他中國樂器，是屬於中國原生的樂器，我希望可以從中了解中國文化的厚度。」

這次林以信返國舉行獨奏會，曲目包括貝多芬（L. v. Beethoven）的「第十號小提琴奏鳴曲」，曲中刻劃作曲家晚年的豁達心境；「夏日最後的玫瑰」改編自愛爾蘭民謠，作曲家恩斯特（H. W. Ernst）被譽為「維也納的帕格尼尼」，旋律動人也炫技。

另外也將帶來拉威爾（M. Ravel）「第二號小提琴奏鳴曲」以及舒伯特（R. Schubert）「小提琴與鋼琴幻想曲」。

除了林以信之外，「誠品大師名家」將邀請日本仙台國際音樂大賽銀獎得主汪奕聞演出，帶來貝多芬晚年鋼琴奏鳴曲系列，透過溫雅且富有爆發力的鋼琴演奏風格，再現樂聖音樂風華。

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誠品表演廳表示，為推廣古典室內樂發展，「誠品新聲—青年室內樂徵選」即日起至9月30日開放報名，獲選團隊將獲得2025年誠品表演廳無償贊助演出場地、軟硬體設備與行銷宣傳資源，敬請喜愛室內樂的青年學子把握機會。

2024誠品大師名家系列「貝多芬．絢麗與昇華」汪奕聞鋼琴獨奏會將於9月28日舉行，「凝視永恆」林以信小提琴獨奏會將於10月26日舉行，地點均在誠品表演廳。（編輯：李亨山）1130826