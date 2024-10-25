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屏東南國音樂節多元展演 德國首席男高音獻唱

2024/10/25 15:31
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東南國音樂節多元展演活動，11月起有聲樂獨唱會、演奏會與木偶劇等，邀請首度來台的德國首席抒情男高音普列加迪恩，11月2日與鋼琴家基斯在屏東演藝廳獻唱。

屏東南國音樂節持續至12月，11月將會有聲樂獨唱會、巴洛克古樂演奏、木偶劇、小提琴音樂會、管風琴音樂會及沉浸式歌舞劇等系列活動輪番登場。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，11月2日首先打頭陣的是德國首席抒情男高音普列加迪恩（Christoph Prégardien），是演唱德奧藝術歌曲的一代名家，此次首度來台，與鋼琴家基斯（Michael Gees），在屏東演藝廳音樂廳獻唱「美麗的磨坊少女」。

不只劇場內，戶外演出同樣精彩，屏東縣民公園「日落劇場」11月每週末登場，安排舞蹈、戲劇及音樂等多元型態展演活動，首週由屏東愛樂室內樂團、屏東聯合管樂團等帶來多首耳熟能詳的樂曲，免費入場，更多場次可上屏東縣政府文化處官網查詢。

文化處提及，南國音樂節的亮點節目「李淑德教授繁星系列」小提琴音樂會，於12月22日下午3時在屏東演藝廳音樂廳舉行，小提琴家陳沁紅、吳庭毓及台北教育大學音樂系助理教授林佳鋐共同演出。

另外，於12月21日下午2時舉辦大師班，於11月1日起網路徵選，小提琴與鋼琴學子可報名參與。（編輯：謝雅竹）1131025

#屏東縣
#德國
#屏東縣政府文化處
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