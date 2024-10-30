台史博近3年獲贈約3500件文物 陳時中防疫背心入列

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（中央社記者張榮祥台南30日電）國立台灣歷史博物館近3年獲贈文物約3500件，涵蓋時任中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中背心、電影手繪看板大師顏振發「防疫大作戰」帆布畫作，館方今天以感恩茶會向捐贈者致謝。

台史博今天舉辦文物捐贈感恩茶會，向近3年來文物捐贈者致謝；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐時擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的行政院政務委員陳時中、2024年第26屆台北電影節卓越貢獻獎得主顏振發等32名捐贈者出席茶會。

台史博館長張隆志表示，台史博長期接受民間常民文物捐贈，15萬餘件藏品中，來自捐贈即高達5萬5000多件，占館藏37%。

張隆志說，台史博蒐藏物件，更在意捐贈文物背後反映的故事與記憶，捐贈者以捐贈文物支持博物館，透過文物捐贈一起書寫台灣史，也讓世界認識台灣文化。

陳時中也透過隨身私人筆記本，分享當時防疫心路歷程，且藉由感恩茶會，謝謝攜手團結挺過疫情的每一個人；面對颱風康芮逼近，陳時中更呼籲大家一定要做好防颱準備。

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台史博告訴中央社記者，台史博民國111年至113年間獲贈文物3502件，橫跨18世紀至當代，文物內容多元，包含清代地圖、祖先畫像、書籍、家具等。

台史博近3年獲贈文物，除陳時中任中央流行疫情指揮中心指揮官背心、顏振發「防疫大作戰」大型帆布畫作，還有18世紀末台灣原漢界址圖、俄烏戰爭曾聖光遺物、清代岸裡大社初代番通事潘敦畫像、台南麻豆紅眠床等。（編輯：陳仁華）1131030