陳美安指揮台師大音樂系交響樂團 攜嚴俊傑奏經典

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）旅美指揮陳美安將指揮台師大音樂系交響樂團，與台師大音樂系教授、鋼琴家嚴俊傑合作拉赫曼尼諾夫「第三號鋼琴奏鳴曲」。嚴俊傑說，這首經典像涓流匯成大海，大海又分成暗流，既浩瀚又細膩。

陳美安今天在記者會上介紹曲目，上半場的小約翰史特拉斯歌劇「蝙蝠」序曲特別考驗團員樂手們之間的默契，拉赫曼尼諾夫「第三號鋼琴協奏曲」就像交響曲般過癮；下半場布拉姆斯「第四號交響曲」是他人生最後一首交響曲，「這首音樂沒有標題，卻充滿深度，我想讓這些年輕的音樂家感受那樣的深度。」

陳美安也說，很高興受到台師大音樂學院的邀請，回來上指揮大師班與舉行音樂會，「師大是我父親的母校，我來到這裡彷彿可以感受到父親以前在這裡的歷史。」她期待台灣年輕音樂學子能透過演出學到如何詮釋德奧的聲音，「聽見這幾首樂曲中言語無法描述的情感。」

嚴俊傑表示，他從小不怎麼喜歡拉赫曼尼諾夫，但現在時候到了，陸續準備這些樂曲，越來越喜歡。

嚴俊傑說明，拉赫曼尼諾夫的「第三號鋼琴協奏曲」不只難在技巧，而是很多細節不只鋼琴跟樂團對話，鋼琴自己又有7到8個聲部在運行，「像涓流匯成大海，大海又變成分支的暗流與暖流，既浩瀚又細膩。」

嚴俊傑表示，音樂是很強大的力量，這些樂曲都已經過百年，有各個不同世代的音樂家詮釋，「情感的傳達或許還沒辦法這麼快被AI取代，這也是我認為音樂珍貴之處。」

嚴俊傑表示，台師大音樂系學生們都是一群很熱血的年輕靈魂，「這時候演奏這些曲目，相信一定會在熱情面與細緻面上有所衝撞，但我深信這些過程中的火花都會是很美好的。」

「俊美萬千－台師大音樂系交響樂團 2024秋季公演」音樂會將於11月22日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1131105

台師大音樂系交響樂團2024年秋季公演「俊美萬千」22日將在台北國家音樂廳登場，鋼琴家嚴俊傑（圖）應邀共演俄國音樂家拉赫瑪尼諾夫的D小調第三號鋼琴協奏曲，5日率先在記者會上展露精湛琴藝。中央社記者王騰毅攝 113年11月5日