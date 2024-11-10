桃園辦三界爺文化祭 客委會籲一起打拚傳承客語

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）客委會副主任委員范佐銘今天出席2024桃園三界爺文化祭活動表示，客語是最重要的文化特色，但母語有傳承流失的問題，中央地方可共同推動客家文化，但客語傳承需大家一起打拚。

由桃園市政府客家事務局與平鎮區公所共同主辦的2024桃園三界爺文化祭，今天在平鎮鎮安宮辦理「令旗交接暨祈福平安宴」，客委會副主委范佐銘、國民黨立法委員呂玉玲、桃園市副市長蘇俊賓、平鎮區長蕭巧如及客家事務局長范姜泰基共同參與，現場宣布明年將移師楊梅區，由客家局與頭重溪三元宮合作辦理。

范佐銘致詞表示，很高興參與三界爺文化活動，也看見許多在地客庄特色元素，這麼好的宮廟聯誼可每年輪流舉辦，代表客庄文化力興盛，感謝大家長期對客家文化的支持，開幕活動中有很多在地藝文團隊與桃園市婦幼發展局共同舉辦，也顯示多元族群在客庄共榮發展。

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范佐銘說，活動不只是傳遞客家歷史文化及客家族群生活樣貌，最重要的是「有機會說客家話」，因為客家語言就是最重要的文化特色，感謝民眾的參與，母語有傳承流失的問題，推動活動傳承客家文化，中央和地方可以共同推動，但客語的傳承需要靠大家一起打拚。

蘇俊賓指出，三界爺就是三官大帝，桃園是全台三官大帝廟宇最多的地方，三官大帝跟桃園在地的水圳埤塘文化很有關係，今年活動除了對在地三官大帝文化發掘更加深入也找到老神轎。另外，今天的平安宴也融合新住民及原住民料理，傳遞桃園多元文化競爭力，往後桃園的三界爺文化祭將逐區輪流辦理，以產生更好的交流。（編輯：李錫璋）1131110

客委會副主委范佐銘10日出席2024桃園三界爺文化祭活動表示，中央地方可共同推動客家文化，但客語傳承需大家一起打拚。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月10日