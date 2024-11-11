庄頭劇場唱進苗栗 「勸世三姊妹」展現牽亡歌魅力

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）文化部主辦的「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動，邀請躍演劇團帶去「勸世三姊妹」音樂劇庄頭版，16日在苗栗演出，以生動音樂與舞蹈感受傳統牽亡歌魅力。

文化部今天發布新聞稿表示，「勸世三姊妹」在各縣市演出都在開賣後迅速秒殺，也在戲劇圈掀起極高討論度。躍演劇團表示，希望透過「勸世三姊妹」帶給觀眾們一場關於親情、家族與傳統文化的戲劇體驗，讓每位觀眾都能帶著愉悅、感動及滿足心情回家。

當天活動將從下午2點開始，6組傑出表演團隊將輪番端出看家好戲，包括以電影「陣頭」聲名大噪、立志傳承台灣傳統文化的九天民俗技藝團，演出「鼓動傳響」庄頭限定版；天馬戲創作劇團將推出馬戲親子劇「雨星奇幻記」；小事製作，帶來結合街舞及當代舞蹈元素的「庄頭一日舞蹈小教室」。

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艸雨田舞蹈劇場「客庄印記」庄頭限定版以3段舞碼，展現對傳統客家文化的探問；太日樂集「雲林之韻」以多首自創曲及布袋戲經典配樂，展現既傳統又創新在地聲音；致力文化傳承教學工作的喜裂克文化藝術團，則以「來自裂岩的呼喚－琴聲/舞動裂與織的命脈」傳遞原民生命震撼的舞動活力。

躍演劇團「勸世三姊妹」庄頭版將於11月16日演出，地點在苗栗竹南運動公園。（編輯：陳仁華）1131111