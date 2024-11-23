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文化平權巡演最終站 23日下午花蓮登場

2024/11/23 11:29
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（中央社記者盧太城花蓮縣23日電）今年文化部文化平權巡演最終站，今天下午在花蓮登場，不僅有東部在地藝術團隊演出，晚間還有優人神鼓經典之作「聽海之心」為花蓮獻禮。

文化部發布新聞稿表示，受到民熱烈好評的「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」，由文化部攜手優質表演藝術團隊，造訪全台10個縣市，帶給民眾精采盛大的藝術嘉年華。

活動即將迎來尾聲，今天抵達終點站花蓮縣日出大道，系列活動從下午2時開始，接續登場演出藝術團隊有台北曲藝團、兒路創作藝術工寮、TAI身體劇場、聲子樂集、0471特技肢體劇場、杵音文化藝術團。晚上6時50分庄頭舞台開場儀式後，由台灣品牌團隊優人神鼓壓軸登場，為2024年巡演畫下圓滿句點。

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文化部表示，優人神鼓帶來「聽海之心」庄頭限定版，以擊鼓震撼、肢體張力、原住民梵唱之音，創作演繹一段水的生命旅程。「聽海之心」為優人神鼓的經典之作，迄今已於全球20多個國家、國際各大知名藝術節演出超過200場次，更獲法國「世界日報」譽為「法國亞維儂藝術節最佳節目」。

這次將重現亞維儂獨特的階梯式舞台，從優人位於台北木柵的山上劇場來到花蓮市中心，以充滿力量的鼓聲帶給民眾內心的寧靜和諧，向花蓮獻上最誠摯的祝福。（編輯：郭諭儒）1131123

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文化平權巡演迎最終站 優人神鼓「聽海之心」獻花蓮
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