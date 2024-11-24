本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強冠軍戰台灣王牌林昱珉先發抗日 曾豪駒：盼創造我們的歷史
首頁 / 文化

嵐天樂集跨界音樂劇場 將排灣鼻笛土地呼吸融入現代

2024/11/24 11:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）獲選2024年屏東傑出演藝團隊的表演藝術團體嵐天樂集，推出鼻笛跨界音樂劇場「迴回－笛嶼聲之行旅」，23日於屏東演藝廳實驗劇場演出，將排灣族傳統文化帶入當代視野。

嵐天樂集與排灣鼻笛傳藝師少妮瑤．久分勒分聯手共創，攜手優秀鼻笛演奏青年馮家承、阮佳慧，受屏東縣政府文化處補助支持，23日一連進行2場鼻笛跨界音樂劇場「迴回－笛嶼聲之行旅」演出；演出以排灣族鼻笛為核心，結合現代聲響與多媒體藝術，將傳統文化帶入當代視野。

嵐天樂集團長甘聖竹表示，「迴回」不僅是音樂劇場，更是場文化對話與傳承；期望未來能將鼻笛樂音從屏東帶向更廣大舞台，跨越國界並與更多文化展開交流，讓世界聽見來自台灣土地的聲音。

嵐天樂集今天發布新聞稿表示，今年7月參與「台泰馬跨國交流音樂會」，以台灣原民住音樂與其他文化對話，獲得深刻啟發，正式開啟了對鼻笛文化的深入學習與創作旅程；在少妮瑤．久分勒分指導下，團員們經歷半年傳統雙管鼻笛學習與製作過程，從挑選竹材、手工製作，到反覆練習與創作，深入體會這項傳統樂器文化內涵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

演出當晚，鼻笛悠揚旋律將觀眾帶回排灣族山林記憶中。少妮瑤老師以鼻笛講述古老故事，青年演奏家則以鋼琴、吉他、手碟、單簧管等現代樂器交織回應，展現傳統與現代巧妙融合；整場演出以「迴」象徵文化循環，「回」喚起對根源的追尋。

嵐天樂集指出，希望這場演出讓觀眾重新思考傳統文化在現代社會中的價值與未來，鼻笛聲音就像土地在呼吸，「提醒我們不忘來處與歸處」；除23日演出外，嵐天樂集也與國立傳統藝術中心合作，展開校園巡迴演出，讓鼻笛聲音走進年輕世代，撒播傳承種子。（編輯：陳仁華）1131124

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：