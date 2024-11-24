嵐天樂集跨界音樂劇場 將排灣鼻笛土地呼吸融入現代

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）獲選2024年屏東傑出演藝團隊的表演藝術團體嵐天樂集，推出鼻笛跨界音樂劇場「迴回－笛嶼聲之行旅」，23日於屏東演藝廳實驗劇場演出，將排灣族傳統文化帶入當代視野。

嵐天樂集與排灣鼻笛傳藝師少妮瑤．久分勒分聯手共創，攜手優秀鼻笛演奏青年馮家承、阮佳慧，受屏東縣政府文化處補助支持，23日一連進行2場鼻笛跨界音樂劇場「迴回－笛嶼聲之行旅」演出；演出以排灣族鼻笛為核心，結合現代聲響與多媒體藝術，將傳統文化帶入當代視野。

嵐天樂集團長甘聖竹表示，「迴回」不僅是音樂劇場，更是場文化對話與傳承；期望未來能將鼻笛樂音從屏東帶向更廣大舞台，跨越國界並與更多文化展開交流，讓世界聽見來自台灣土地的聲音。

嵐天樂集今天發布新聞稿表示，今年7月參與「台泰馬跨國交流音樂會」，以台灣原民住音樂與其他文化對話，獲得深刻啟發，正式開啟了對鼻笛文化的深入學習與創作旅程；在少妮瑤．久分勒分指導下，團員們經歷半年傳統雙管鼻笛學習與製作過程，從挑選竹材、手工製作，到反覆練習與創作，深入體會這項傳統樂器文化內涵。

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演出當晚，鼻笛悠揚旋律將觀眾帶回排灣族山林記憶中。少妮瑤老師以鼻笛講述古老故事，青年演奏家則以鋼琴、吉他、手碟、單簧管等現代樂器交織回應，展現傳統與現代巧妙融合；整場演出以「迴」象徵文化循環，「回」喚起對根源的追尋。

嵐天樂集指出，希望這場演出讓觀眾重新思考傳統文化在現代社會中的價值與未來，鼻笛聲音就像土地在呼吸，「提醒我們不忘來處與歸處」；除23日演出外，嵐天樂集也與國立傳統藝術中心合作，展開校園巡迴演出，讓鼻笛聲音走進年輕世代，撒播傳承種子。（編輯：陳仁華）1131124