香港中樂團鼓樂嘉年華 非遺鼓隊加舞蹈闔家同樂

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）鼓樂激昂，振奮人心，香港中樂團將再次舉辦鼓樂戶外嘉年華，以鼓樂為主體邀約非洲及亞洲等鼓隊齊聚香港，推動文化交流。這次首度結合舞蹈元素，要為觀眾帶來震撼的「鼓．舞」饗宴。

根據香港中樂團發布的新聞資料，這次邀請的表演團隊包括陝西韓城行鼓、蘭州太平鼓等非物質文化遺產鼓隊演出；其他包括日本踢踏舞、韓國鼓舞、馬來西亞鼓劇場、新疆手鼓舞、印度Tabla及舞蹈都將齊聚一堂，以鼓共樂。現場也將免費發放波浪鼓，邀約民眾透過簡單節奏敲響鼓聲，參與演出。

香港中樂團行政總監錢敏華表示，香港鼓樂節創立於2003年，活動集演出、教育、社區參與於一身，多年來鼓樂節打破音樂藩籬，鼓動人心，包括長者、青少年、弱勢社群到青少年都可以參與。

錢敏華表示，20餘年前SARS大流行，人心惶惶，市民情緒低迷，當時藝術總監閻惠昌發想，希望用鼓樂把大家凝聚在一起，畢竟鼓樂入手快，容易有成就感，也讓市民有個寄託，果然大獲好評。至今超過20年，香港鼓樂發展興盛，鼓樂節深具貢獻。

香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰表示，香港中樂團多年來規劃各年齡層的比賽讓市民參加，並帶動學校組成鼓隊訓練開始推廣，「香港中樂團也有擊樂組同事就是因為小學接觸鼓樂節，立志習樂，前兩年考上香港中樂團，這些例子讓我們覺得推廣鼓樂深具教育意義。」

周熙杰說，比起畫畫或雕塑等等，音樂非常抽象，「我們不只用耳朵去感受，還有身體的震動，可以理性也可以感性，我自己認為跨界的合作與衝撞，會產生很特別的火花，也會帶來驚喜。」

這次香港中樂團的壓軸音樂會演出，就有泰國跟非洲的鼓樂與香港中樂團合作，帶來不同文化的交流，周熙杰認為，不管是中國鼓或是西洋打擊樂團，都可以透過編曲混搭，讓亞洲、歐洲或是非洲的鼓樂都可以交流。

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除了鼓樂演出，鼓樂嘉年華當天也有來自日本、印度、匈牙利、波蘭、埃及、越南、菲律賓及韓國等多國駐港領事館帶來各地特色美食及文化體驗，展現香港中西交融的文化風貌。草地上也將展出直徑超過3公尺的太平鼓，讓大小朋友開心試打。

香港中樂團「鼓動心弦連結世界」鼓樂嘉年華將於12月8日從中午12時到傍晚，地點在香港西九文化區藝術公園大草坪，香港中樂團音樂會將有5G直播。（編輯：陳政偉）1131207