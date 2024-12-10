阿卡貝拉唱iPhone鈴聲爆紅 五月樹MayTree來台獻唱

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）疫情期間，韓國阿卡貝拉團體五月樹（MayTree）意外以無伴奏人聲創意模仿微軟Windows開機音樂與iPhone鈴聲爆紅。睽違5年，五月樹將來台演出，讓樂迷感受他們疫情後的進化。

五月樹以精確音準、圓融和聲及創意十足的編曲聞名，他們曾推出韓劇「魷魚遊戲」純人聲版，在YouTube創下點擊次數高達2.8億次的成績。除了演唱，他們也為韓劇「非常律師禹英禑」及「問問星星吧」等擔任音樂製作，展現音樂實力。

今天在記者會上，五月樹女高音成員林竪娫（Erika）表示，疫情時一開始發布了幾支音樂影片都沒甚麼回響，後來大家靈光一閃，使用人聲模擬生活當中經常聽到的聲響音效拍短影片，結果一炮而紅，讓音樂走進生活裡。現場更演唱「不可能的任務」，直接炒熱氣氛。

五月樹的成員包含團長兼人聲打擊張相仁（S.I.）、男低音金沅鍾（Wonjong）、男高音權寧勳（Hoon）、藝術總監兼女中音姜秀暻（Soo），以及女高音林竪娫，團員從創作、編曲、演唱到錄音製作都親力親為。從2000年創團以來，五月樹活躍於各大音樂節及演出，成績亮麗。

姜秀暻表示，五月樹對音樂向來是嚴肅看待，不只是模仿，也加入音樂理念認真將這些音效唱出來，「相信這才是讓廣大觀眾會心一笑、會持續關注五月樹最重要的原因之一。」

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張相仁表示，他們非常愛台灣，「2009年，五月樹成團後首次參加國際比賽就是在台灣，第一次就獲獎，這給了我們很大的自信心，所以才能贏得接下來的許多大獎，可以說這一切都是從台灣開始的。」張相仁也說，台灣人的友善、台灣的美食與文化，都是讓五月樹念念不忘，想再次造訪的原因。

「韓國無伴奏人聲天團－MayTree台灣演唱會」將於12月11日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院，12月14日在台北國家音樂廳演出，帶來融合古典、爵士、流行等多元曲風的無伴奏人聲演唱。（編輯：張雅淨）1131210