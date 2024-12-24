鋼琴家陳芝羽、于凡4手聯彈 屏東演藝廳獻演

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）鋼琴家陳芝羽今年在屏東演藝廳錄製個人鋼琴演奏專輯「天鵝之歌」，為回饋樂迷，明年1月11日將於屏東演藝廳與旅歐鋼琴家于凡，舉辦「旋轉吧～漫漫起舞」鋼琴4手聯彈音樂會。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，陳芝羽畢業於維也納音樂暨表演藝術大學，曾獲德國鋼琴巴赫國際大賽首獎，並受邀定期擔任評審。活躍於不同領域的演出與音樂推廣，並於2018年發行個人黑膠唱片，於2019年與2023年發行個人專輯，也多次受邀參與國際音樂活動，並創辦高雄國際鋼琴音樂節擔任藝術總監。

于凡畢業於德國萊比錫音樂戲劇學院，並在歐洲各大國際鋼琴比賽中屢獲佳績，曾為德國萊比錫布商大廈管弦樂團鋼琴伴奏，並多次在德國、英國等地的國際音樂節中演出。

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文化處表示，這場音樂會曲目涵蓋經典浪漫曲目與現代創作，包括柴可夫斯基、布拉姆斯、約翰．史特勞斯、拉赫曼尼諾夫及劉聖賢等東西方著名作曲家經典作品，將為觀眾帶來視聽盛宴。購票至OPENTIX，使用文化幣購票，享有5折自由座優惠，限量40席。

文化處指出，為活化屏東縣專業劇場並拓展表演藝術相關活動，自2020年起推動「錄音合辦專案計畫」，透過場地費減免方式，吸引海內外優秀音樂家前來屏東演藝廳音樂廳錄製專輯。此項計畫至今已吸引小提琴、鋼琴、交響樂及管樂等多名音樂家錄製作品。（編輯：張雅淨）1131224