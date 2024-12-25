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新平溪煤礦園區登錄歷史建築 見證台灣黑金歲月

2024/12/25 20:27（12/25 20:41 更新）
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新北市政府25日公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築，範圍包含坑口、部分水平坑道、翻車台、卸煤斗、選洗煤場、儲煤槽、卸煤櫃、檢量室、鐵軌、十分專用側線軌道等10處建造物等。圖為坑道內部。（新北市文化局提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月25日
新北市政府25日公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築，範圍包含坑口、部分水平坑道、翻車台、卸煤斗、選洗煤場、儲煤槽、卸煤櫃、檢量室、鐵軌、十分專用側線軌道等10處建造物等。圖為坑道內部。（新北市文化局提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月25日
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（中央社記者趙敏雅新北25日電）新北市府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築，新平溪煤礦1965年開坑、1997年閉礦，延續台陽礦業自日治時期以來採礦歷史，見證北台灣煤（黑金）礦業開發與經營。

位在新北市平溪區十分車站附近的新平溪煤礦博物園區，原是台灣保存最完整的煤礦場，2002年轉型為煤礦博物館。

「新平溪煤礦歷史建築群」含括坑口、部分水平坑道、翻車台、卸煤斗、選洗煤場、儲煤槽、卸煤櫃、檢量室、鐵軌、十分專用側線軌道等10處建造物。

新北市文化局指出，5月間接受民眾申請提報，依文化資產保存法相關規定，邀請文資審議委員、提報人、平溪區公所、建物及土地所有人等相關單位多次會勘，11月29日提送新北市文化資產審議會審議。

國土計畫法擬明年4月30日上路，新平溪煤礦博物園區擔心國土計畫法實施後，園區將列為國土保育區第二類，恐難以經營，業者在新北市文化局召開文資審議會審查前，喊出搶救連署，盼爭取認定具文資身分。

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文資委員認為，「新平溪煤礦歷史建築群」現場建造物多數保存完整，構成煤礦生產、處理與運輸系統，呈現產業運作方式與技術特色，具備建築史及技術史價值，經審議將「新平溪煤礦歷史建築群」登錄為歷史建築。

文化局表示，新平溪煤礦雖已停止運作，現場採礦設施系統多數仍保存完整，登錄歷史建築不但可保存在地歷史記憶，也可使民眾了解北台灣煤礦產業發展歷史及開採運作過程。（編輯：戴光育）1131225

新北市政府25日公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築，新北市文化局長表示，登錄歷史建築不但可保存在地歷史記憶，也可使民眾了解北台灣煤礦產業發展歷史及開採運作過程。圖為選洗煤場。（新北市文化局提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月25日
新北市政府25日公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築，新北市文化局長表示，登錄歷史建築不但可保存在地歷史記憶，也可使民眾了解北台灣煤礦產業發展歷史及開採運作過程。圖為選洗煤場。（新北市文化局提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月25日
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