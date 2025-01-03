文化幣擴大發放 屏東逾40檔節目推青年席優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）文化部今年擴大發放文化幣給13至15歲青少年，屏東縣政府配合推出青年席位禮包；逾40檔屏東演藝廳、藝術館表演節目，使用文化幣至少100點購票，即享5折等優惠。

屏東縣文化處今天發布新聞稿表示，配合文化幣擴大發放，屏東演藝廳、藝術館表演節目推出「青年席位」驚喜大禮包，使用文化幣至少100點購票即享5折或百元自由座等優惠；屏菸1936文化基地、王船文化館及勝利星村文創店家、獨立書店皆響應政策，鼓勵青少年開啟豐富文化生活。

文化處指出，屏東演藝廳及藝術館至少有40檔以上節目推行青年席位優惠，除了縣府主辦節目外，也規劃屏東傑出團隊及其他在屏東演出的團隊加入優惠方案，「唱歌集音樂劇場」、「面白大丈夫」還推出青年席位專場。

文化處期盼吸引更多青少年揪團走進劇場，欣賞管風琴系列節目「消失的密室」、FOCA福爾摩沙馬戲團「潘朵拉的盒子」、小事製作「ＭORE MORE Paradise」、闖劇場「扮仙」、秀琴歌劇團「囍事雙飛」，或同黨劇團「父親母親」等眾多精彩節目。

其他可使用文化幣消費的文化場域，包含屏菸1936文化基地常設展、特展及好屏製造所，甫開館的王船文化館，還有勝利星村許多文創店家，包括本革工坊、伊斯坦堡好物商店、索羅文創、One Shoe、農禾屏大一號店等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化處提及，縣內各獨立書店「繫。本屋」、「小陽。日栽書屋」、「永勝5號」、「咖必冊店」、「小沐屋書店」等，適用點數放大專案，使用文化幣2點馬上加贈1點，每人每年度加贈上限為600點。紅氣球書屋、讀者城市閱讀文創館也同樣可使用文化幣消費。以上相關資訊可在文化處官網及屏東藝遊粉絲專頁查詢。

文化部繼2024年起常態發給16到22歲青年每人1200點文化幣之後，今年試辦13歲到15歲每人發600點文化幣。（編輯：郭諭儒）1140103