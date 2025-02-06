三隻小豬入畫 「托比王」打造不一樣的動物世界

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（中央社記者王寶兒台北6日電）三隻小豬的寓言故事家喻戶曉，台漫「托比王」將三隻小豬化為筆下酒吧老闆，主角則是以超脫樂團主唱形象塑造的橘貓。漫畫家NANO HERO期盼，在可愛動物形象下說不一樣的故事。

「托比王」是NANO HERO（本名：黃致豪）首本漫畫作品，他在30歲時辭去電子產業工作，轉而投身繪畫，於2018年開始創作「托比王」，並在去年底推出單行本第1集，其編劇顧問為作家臥斧，今天2人在台北國際書展對談。

NANO HERO表示，在畫漫畫以前，他並沒有想過自己要當1位漫畫家，轉行後所作的繪畫工作多是插畫、衣服設計等，畫到漫畫才知道這是他想創作的東西、是他想走的路。

NANO HERO回憶，像是兒時愛看小說，但一看到漫畫，就不再看小說一樣，與電影、影集相比，創作者還能掌握分鏡大小與節奏快慢等特性，都讓他覺得漫畫更勝一籌。畫畫或漫畫對他來說就是種工具，可以傳達他的心理感受，或是想跟大家分享的故事與角色。

「托比王」人物細節刻劃細緻，主角形象源自NANO HERO對搖滾樂的熱愛，他以橘貓結合超脫樂團（Nirvana）已故主唱寇特柯本（Kurt Cobain），勾勒主角托比王憤世嫉俗而頹廢的性格。

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臥斧表示，「托比王」中描述了1個草食與肉食動物共存的世界，在以動物為載體的故事中，可聯想到電影「動物方程式」，電影未說明為何2種動物可和平共處，在「托比王」中則直接以殘忍並說得通的方式，敘說2者能共存，原來是因兔子自願被吃，這也讓故事因此擁有許多「被犧牲者」的討論空間。

NANO HERO說，即便是再為嚴肅、黑暗的議題，只要由動物來詮釋，好像就能增添一些可愛，故事中會看到大家有些熟悉的動物寓言，讓讀者在既有認知下又覺得有些不同，就像他最初想作為書名的A New Hope這句子一樣，希望不管對漫畫、讀者乃至他自身，都能帶來些新東西與不一樣。（編輯：龍柏安）1140206