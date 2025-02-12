文化部百大文化基地徵選 李遠：照常進行

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）文化部長李遠上任新政策選出百大文化基地，至今已收到上千件民間自主申請案。李遠今天表示，即使面臨文化部預算刪凍，「百大文化基地工作，一定要想盡辦法繼續往前走」。

李遠表示，百大文化基地從113年12月展開徵件，至今年1月15日截止，短短1個半月已經收到上千件申請案。李遠表示，百大文化基地工作一定要繼續往前走，並且與各部會充分合作，共同讓國人及世界看見台灣各地的精彩。

李遠今天參訪文化設施，首站來到以廢棄學校豐鄉國小活化，去年獲得第二屆社區營造青年行動獎的「大山北月」。創辦人莊凱詠表示，文化往往面臨不易傳達的困境，所以他以食物作為觸媒，在貢丸、米粉外，也結合各部會資源，成立開放博物館型態的「柑橘博物館」，策劃專屬大山背的柑橘策展。

莊凱詠說，大山北月從重建廢棄國小的文化開始，一直努力期盼作為大家的靠山，帶動地方的發展，「我們會繼續去發現美好的故事」。

李遠今天也參訪從發行地方生活誌「貢丸湯」開始的「見域工作室」，以舊城週遭豐富的文化資源出發，除了記錄、轉譯新竹的城市空間及文化，也持續開發城市導覽、走讀、講座、展覽等活動，並爭取文化部、國發會、教育部等資源，辦理青年村落文化行動、地方創生、青聚點等計畫。

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創辦人吳君薇、林宗德今天帶著李遠從新竹公會堂，經中央商場、城隍廟，一路進行導覽。吳君薇說，希望用刊物、導覽、策展、空間、商品，與城市中的人產生更多連結，讓更多人成為城市故事、行動者，「作為文化的貢丸湯，我們希望讓認識新竹更有趣」。

文化部表示，百大文化基地共計邀請19位涵括社區營造或地方創生、古蹟聚落或文化路徑、文創聚落或工藝、視覺藝術或表演藝術、獨立書店或出版社、博物館與地方文化館、影視等7大領域專家加上文化部2位代表共組評審團。評審團已於1月中完成評審共識座談，預計5月辦理百大文化基地發表會。（編輯：李亨山）1140212