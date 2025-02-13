加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中新光三越氣爆 天然氣公司稱早已配合施工拆表、無瓦斯洩漏燃燒
首頁 / 文化

近百年曾文溪渡槽橋 地震崩落橋面柱粉刷層未損結構

2025/2/13 17:23（2/13 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市文化資產管理處表示，曾文溪渡槽橋近日被發現橋梁伸縮縫位置橋面柱粉刷層崩落，初判是嘉南連日地震造成，將儘速修補復原。（台南市文資處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月13日
台南市文化資產管理處表示，曾文溪渡槽橋近日被發現橋梁伸縮縫位置橋面柱粉刷層崩落，初判是嘉南連日地震造成，將儘速修補復原。（台南市文資處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南13日電）走過近百年的台南市定古蹟「曾文溪渡槽橋」，被發現橋面柱粉刷層崩落，台南市文資處初判肇因於嘉南連日地震，但橋梁結構未受損。

台南市文化資產管理處今天告訴中央社記者，曾文溪渡槽橋近日被發現，橋梁伸縮縫位置橋面柱粉刷層崩落，文資處人員已兩度實勘，初判是地震造成，將儘速修補復原。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾文溪渡槽橋是日治嘉南大圳水利系統7座渡槽橋中最大的一座輸水渡槽橋，構築於1929年（日治昭和4年），兼具「交通道路」與「輸水管路」複合功能，對台灣農業、南北交通、經濟發展具重要貢獻，富歷史文化價值。

曾文溪渡槽橋採雙層式設計，上層是鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架（Warren Truss）鋼梁水槽，使用「鉚釘」接合，鋼材來源為日本官營「八幡製鐵所」，鋼梁水槽體結構由「築島造船所」承製，基座土木工程由日本近代創設並承攬多項台灣重大工程的「鹿島組」承包，見證日本近現代工業發展。（編輯：陳仁華）1140213

#日本
#地震
#華倫
#台南市
#台南市文資處
#嘉南大圳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：