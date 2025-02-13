近百年曾文溪渡槽橋 地震崩落橋面柱粉刷層未損結構

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（中央社記者張榮祥台南13日電）走過近百年的台南市定古蹟「曾文溪渡槽橋」，被發現橋面柱粉刷層崩落，台南市文資處初判肇因於嘉南連日地震，但橋梁結構未受損。

台南市文化資產管理處今天告訴中央社記者，曾文溪渡槽橋近日被發現，橋梁伸縮縫位置橋面柱粉刷層崩落，文資處人員已兩度實勘，初判是地震造成，將儘速修補復原。

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曾文溪渡槽橋是日治嘉南大圳水利系統7座渡槽橋中最大的一座輸水渡槽橋，構築於1929年（日治昭和4年），兼具「交通道路」與「輸水管路」複合功能，對台灣農業、南北交通、經濟發展具重要貢獻，富歷史文化價值。

曾文溪渡槽橋採雙層式設計，上層是鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架（Warren Truss）鋼梁水槽，使用「鉚釘」接合，鋼材來源為日本官營「八幡製鐵所」，鋼梁水槽體結構由「築島造船所」承製，基座土木工程由日本近代創設並承攬多項台灣重大工程的「鹿島組」承包，見證日本近現代工業發展。（編輯：陳仁華）1140213