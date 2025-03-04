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台北時裝週AW25 開幕秀再推民眾專場

2025/3/4 14:49
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（中央社記者王寶兒台北4日電）台北時裝週AW25將於27日起登場，開幕秀主張全循環及數位打版概念，呼應時尚環保浪潮。文化部今天預告，因應去年熱烈迴響，持續再推開幕秀民眾專場，14日中午12時起開放報名。

台北時裝週去年有別以往，開幕秀再度開放讓一般民報名參加，不料引發熱烈迴響、佳評如潮，今年則「從善如流」、延續這項措施，希望讓更多民眾一起走進時尚、欣賞穿搭的美與好。

文化部今天發布新聞稿表示，時尚力量在於既是時代反映，也是時代先鋒，當氣候變遷引發的環境危機成為地球生活的日常，台灣時尚產業以行動回應，致力於打造永續環保的新典範。

台北時裝週AW25主視覺以「時尚．無盡」為核心概念，主視覺中，年輕世代的女孩、男孩穿上永續概念服裝，手牽手，從生活中的各種「圓」出發，圈起時尚行業裡生產出一件衣服的流程中，會出現的各種「圓」形意象，製圖打版、切割板等，象徵每步驟細節，分擔永續循環的細微使命。

文化部表示，有意識的隨手選擇，是每位消費者的一小步，卻是整個時裝產業上下游全力以赴的一大步，從上帝視角俯瞰，整張打版桌彷彿就是一個地球，不論是哪一洲、哪種膚色、哪類時尚人群，都一樣肩負著要維持地球綠化循環的責任。

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主視覺影片則以「時尚．無盡接力賽」的概念，透過圓形元素串聯不同場景。推倒圓桌上的骨牌，象徵永續旅程的啟動，接力的不只是時尚單品，更是一場對地球負責的承諾。

台北時裝週AW25將於27日起於台北松山文創園區舉辦，期間預計有7場品牌秀及會外展，將陸續公告於官網。（編輯：龍柏安）1140304

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