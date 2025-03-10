加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華航董事長高星潢真除 陳漢銘擔任總經理
首頁 / 文化

布拉瑞揚舞團獲選台灣品牌團隊 李遠赴台東鼓勵

2025/3/10 17:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）布拉瑞揚舞團首度獲選「台灣品牌團隊」，文化部長李遠今赴台東鼓勵布拉瑞揚舞團，李遠表示，他一直將林懷民叮嚀「台灣不能老是靠雲門」這句話記在心裡，布拉瑞揚舞團的出線更具意義。

李遠今天在訪視布拉瑞揚舞團時表示，50年前他第一次看到雲門舞集時，有如「朝聖的感覺」，雲門帶領台灣展開了解放被禁錮的身體、音樂等，開始追尋自己的年代。50年後，他擔任文化部長第一個拜訪的人就是雲門舞集創辦人林懷民。

李遠表示，他一直將林懷民提醒「台灣不能老是靠雲門，要多一點國際團隊」這句話記在心裡，「直到今天，這個也從雲門出身，同在不斷追尋自己的布拉瑞揚，成為新的台灣品牌團隊，特別有意義。」

李遠表示，台灣品牌團隊自2013年起推動至今，繼第6年加入唐美雲歌仔戲團，時隔7年再次加入布拉瑞揚舞團，「文化部同仁盤點資源，整合國際交流政策的預算，今年總補助金額為年度營運及藝文扎根計畫1.22億元，國際交流計畫2040萬元，總計1.424億元規模。」

李遠表示，台灣品牌團隊由前文化部長龍應台創設，首年總補助即為新台幣1億元，共補助5個團隊，平均每團2000萬元（雲門4000萬元、其餘4隊各1500萬元）。2024年台灣品牌團隊總補助1.2億元，共補助6個團隊，平均每團仍維持2000萬元，並未隨經濟成長提升補助數額。

李遠上任後重新盤整「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊」、「地方傑出團隊」補助金三角計畫，期盼全面提升團隊質量並創造升級機會，無奈表演藝術預算被刪減2000萬元，除減少增加1個品牌團隊的可能，連往年為讓團隊保有充裕期程推動計畫，會在過年前完成的核定程序，也遲至上週才公布。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據文化部今天發布的新聞資料，布拉瑞揚成團至今每年發表1部創作，同時以「部落是舞團最美的劇場」初心，發起「回家跳舞」部落巡演長期計畫。作品並受邀於加拿大、新加坡、日本、馬來西亞、澳洲、法國、香港等地，今年將赴北美巡演、受邀4個國際藝術節演出，展現豐厚國際展演能量。

李遠今天也探訪即將開幕的江賢二藝術園區，李遠表示作為文化部最大的角色就是「幫忙」，江賢二及布拉瑞揚同樣回到台東，開啟追尋自己的過程，文化部除了支持，將盡力幫助民間走向國際。（編輯：李亨山）1140310

李遠
228事件78周年 李遠：沒有真相沒有轉型正義限制中國動畫電影哪吒2在台上映？李遠：根本沒來申請
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：