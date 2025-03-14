台南安平原英商德記洋行修復 常設展4/4開展

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市定古蹟、安平五洋行之一的原英商德記洋行牆面受損，歷經半年整修，如今已修復，常設展預定4月4日開展。

台南市文化局今天指出，原英商德記洋行常設展原訂去年9月開展，但更展時發現建築內部牆面受損，隨即啟動整修計畫，修復完工後展開布展，已進入最後階段。

文化局表示，整修工程著重建築內部，改善白灰牆面破損及修補木梁等，延續保存這座百年歷史建築，且透過全新展覽重溫當年貿易繁盛黃金時代。

4月4日開展的常設展，是德記洋行睽違10年全新策展，以「Anping 1865 洋潮來襲：回望安平商貿的黃金年代」為主題，展現當年安平開港通商後，洋行紛紛進駐設點歷史發展。

展覽內容聚焦洋行運作、洋人和在地商人貿易往來、日常生活等，以珍貴史料和展品再現當時風貌。展覽也規劃「一日洋行」親子互動展區，結合多媒體裝置，讓人化身19世紀貿易商人，沉浸式體驗洋行繁華。

原英商德記洋行緣於清朝簽署「天津條約」，英商1865年在台南安平港開港通商後設立貿易據點，當年德記洋行和英商怡記、和記、美商唻記、德商東興等合稱「安平五洋行」，目前僅英商德記洋行與德商東興洋行兩座建築保留下來。

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德記洋行整體建築採2層樓結構，擁有正面主樓梯、3面拱廊、木桁架及舖瓦屋頂，純白牆面及挑高迴廊，造型特殊優美，是安平區重要歷史地標之一。

德記洋行見證台南國際貿易歷史，但長年受潮濕氣候影響，建築保存不易，1994年曾大規模整修，2023年也對外牆進行清洗及整理。（編輯：郭諭儒）1140314