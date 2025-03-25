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李昂新作「彼岸的川婆」 把自己寫進小說裡

2025/3/25 12:33（3/25 14:09 更新）
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作家李昂新作「彼岸的川婆」從島嶼出發，刻畫小說家在歷經疫情後的神奇遭遇，把自己寫進小說裡，近期由九歌出版社出版。中央社記者邱祖胤攝 114年3月25日
作家李昂新作「彼岸的川婆」從島嶼出發，刻畫小說家在歷經疫情後的神奇遭遇，把自己寫進小說裡，近期由九歌出版社出版。中央社記者邱祖胤攝 114年3月25日
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（中央社記者邱祖胤台北25日電）大疫之年已過，人心恐懼猶在，作家李昂新作「彼岸的川婆」從島嶼出發，刻畫小說家在歷經疫情後的神奇遭遇，把自己寫進小說裡，近期出版。

根據九歌出版社新書資訊，這是李昂「靈異3部曲」的第3部，從2004年「看得見的鬼」、2011年「附身」到2025年「彼岸的川婆」，這趟奇幻航行終將抵達目的地。

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學者廖炳惠在推薦序中表示，「印象中李昂很少把自己如此直接地放入故事裡，在提及台灣這個島國為眾神集聚之地後，她現身說法，從鹿港所見、自己16歲的作品出發……，探究川婆湯的遺忘、超脫之道，雖然終要糾纏徘徊、追思亡靈。」

李昂在書序中表示，寫這部小說正逢全球大疫情，3年的隔絕。疫情據稱過去，小說大致完成，但一直不滿意，後來又面臨長期身體不適，無從繼續，直到2024年中「突然有了力氣，把需要重作處理的部分完成。也重感受到最愉悅的，仍然是寫作。」（編輯：龍柏安）1140325

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李昂
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