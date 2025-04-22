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向總統提永續林業建言 吳晟：台灣值得更美好

2025/4/22 20:07（4/22 20:21 更新）
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護樹、種樹40年的作家吳晟（圖）22日出席新書發布會時表示，讓失序的森林恢復生機，就是永保每一個國民的生機，因為「台灣，值得更美好」。中央社記者邱祖胤攝 114年4月22日
護樹、種樹40年的作家吳晟（圖）22日出席新書發布會時表示，讓失序的森林恢復生機，就是永保每一個國民的生機，因為「台灣，值得更美好」。中央社記者邱祖胤攝 114年4月22日
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（中央社記者邱祖胤台北22日電）作家吳晟護樹、種樹40年，日前當面向總統賴清德提出永續林業的實際作法，吳晟今天表示，讓失序的森林恢復生機，就是永保每一個國民的生機，因為「台灣，值得更美好」。

吳晟今天特別從彰化北上，出席新書「愛‧樹‧無可取代」媒體發布會，書中提出成立「景觀植栽部會」、研擬「樹木維護法」等兩大構想，正是他當面向賴總統提出的具體建議，也獲得總統正面回應。

吳晟表示，台灣這40年來一再發生種錯樹、亂砍樹、亂修剪樹木等亂象，行政部門卻束手無策，甚至麻木，這是因為欠缺專責單位及專責人員的緣故，因此一定要從成立專責單位及立法著手，讓平地的樹木得到妥善的對待。

吳晟說，這幾10年來他到處奔走，向中央及地方單位提建議，逢人開口就是「種樹」，雖然大家都說「好」，卻都不急，反而讓他感到著急。

這次的新書「愛‧樹‧無可取代」正是集結他40年來愛樹、護樹的文章以及詩，更有許多他親身種樹的經驗，以及參考世界各國的作法，還包括他在家鄉第3公墓推動「公墓森林化」的寶貴經驗。

吳晟曾向內政部建議，如果在全國3000多處公墓推動森林化，會讓台灣多了很多處綠地及美麗的公園，何樂而不為。

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吳晟表示，書名早在1980年代就在他腦中出現，「它有兩個意思，一是愛和樹，都是無可取代的；另一個是『愛樹』是無可取代的」，吳晟說，台灣在上個世紀80年代高度發展，汽車數量變多，到處都在蓋停車場，於是開始鋪水泥、砍樹的惡性循環，寧可蓋涼亭、遮雨棚，也不願種樹，但其實任何東西都無法取代樹。

發行該書的有鹿文化社長許悔之表示，吳晟是台灣土地的奇蹟，他種田、寫作、認真過生活，主張介入的文學，身體力行揭發社會不公不義，始終懷抱澄清天下之志，這本書雖然寫的是國土現況，以及對平地森林一種期望，卻更展現「一個懂得愛土地的人，更擁有廣闊愛人的能力」。（編輯：李亨山）1140422

作家吳晟護樹、種樹40年，22日特別從彰化北上出席新書「愛．樹 無可取代」發布會，他在書中提出成立「景觀植栽部會」、研擬「樹木維護法」等2大構想，也是他當面向總統賴清德提出的具體建議。中央社記者邱祖胤攝 114年4月22日
作家吳晟護樹、種樹40年，22日特別從彰化北上出席新書「愛．樹 無可取代」發布會，他在書中提出成立「景觀植栽部會」、研擬「樹木維護法」等2大構想，也是他當面向總統賴清德提出的具體建議。中央社記者邱祖胤攝 114年4月22日
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