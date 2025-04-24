文資審議委員會現勘嘉市木造興中戲院 決列冊追蹤

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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）公民團體與中正大學師生為嘉義市興中市場內的木造興中戲院請命，提報興中戲院登錄為歷史建築，並發動連署，業主則認為戲院屬危樓應原地鋼筋水泥重建保存；文資審議委員會今天現勘，決議列冊追蹤。

嘉義市政府文化局今天下午安排文資審議委員會到戲院現勘，3名提報人依序說明戲院歷史淵源、保存價值及未來展望，委員們聆聽後進入戲院展開會勘。

提報人陳奕達說，興中戲院（後改名為國寶戲院）在1950至1970年代為嘉義市最熱門娛樂場所，其保留價值在於其為碩果僅存木造戲院外，它所承載的不只是娛樂，也記錄台灣人在語言政策、地方認同、文化壓抑中的掙扎與自我表達。

嘉義市資產守護聯盟成員、中正大學電訊傳播研究所研究生鄭乃文說，興中戲院見證戰後基層大眾文化發展，且是使用電氣設備的娛樂場所，保留後可與鄰近的市定古蹟嘉義郵便局、電話交換室串聯呼應，成為完整見證台灣電訊傳播時代事業的街廓，留下與城市歷史的連結。

嘉義博愛仁愛之家董事長吳振明強調，戲院屬危樓，既然大家想要保留，考量安全性，應原地重建，採鋼筋水泥架構。

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委員們認為，戲院主體結構保留尚且完整，其次嘉義市文化資產類別內尚無與常民娛樂相關的木構戲院，決議列冊追蹤。

文化局指出，後續將輔導仁愛之家，商討戲院與市場的活化再利用更完整，此外將在半年內啟動調研，將戲院內結構、材料、工法等做系統性整理，相關資料再送到大會，進一步討論是否給予文資身分。（編輯：陳仁華）1140424