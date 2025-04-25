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屏東四重溪百年溫泉村新想像 招募設計師駐村

2025/4/25 10:33（4/25 11:11 更新）
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屏東縣政府推動四重溪溫泉村設計共創計畫，設有男女裸湯大眾池的茴香戀戀溫泉會館，期待透過設計優化裸湯與休憩空間動線與舒適度。（屏東青年旅創基地提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月25日
屏東縣政府推動四重溪溫泉村設計共創計畫，設有男女裸湯大眾池的茴香戀戀溫泉會館，期待透過設計優化裸湯與休憩空間動線與舒適度。（屏東青年旅創基地提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月25日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）屏東縣政府推動四重溪溫泉村設計共創計畫，招募策展藝術等背景設計師駐村，重新想像溫泉村，與4家溫泉業者共同為歷史場域注入新能量，駐村期間為7月7日至31日。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，相信泡湯不僅能療癒身體，更是一種與地方建立連結方式，是感知土地、重塑文化媒介。勞青處長期致力串連青年創意與地方場域，打造一個可實驗、交流與共創場域。這次藉由四重溪屏東青年旅創基地，希望讓設計真正走入地方生活，為老溫泉村注入新生命。

屏東青年旅創基地透過新聞稿表示，勞青處與旅創基地共同規劃「114年四重溪溫泉村設計共創計畫」，邀請對場域轉化、體驗設計與文化敘事充滿熱情的創作者，實地駐村四重溪溫泉村，與在地業者合作，為百年溫泉村注入嶄新能量。

屏東青年旅創基地表示，四重溪溫泉自日治時期便與關子嶺、草山（今陽明山）、北投並列為台灣4大名湯，以泉質溫潤純淨聞名。歷經百年文化積澱，四重溪已成為兼具歷史與風情療癒之地。

屏東青年旅創基地指出，參與共創的4家溫泉業者都各具特色。設有四重溪唯一男女裸湯大眾池的茴香戀戀會館，期待透過設計優化裸湯與休憩空間動線與舒適度，重新打造泡湯氛圍；老字號旅宿洺泉溫泉旅館，聚焦活化旅館外大眾池與周邊腹地，盼打開更多互動與停留可能。

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帶有昭和澡堂風貌的清泉日式溫泉館保留完整建築風格，期望以日式庭園與場域故事，打造沉浸式文化泡湯體驗；剛完工、即將試營運的汩汩和苑則以現代日式美學為核心，開放湯屋、茶室、酒吧、選物店等空間，邀請創作者策劃一系列生活策展式體驗，讓旅人不只是住宿，而是慢慢過日子、品味在地生活。

屏東青年旅創基地表示，報名時間即日起至5月16日下午5時止，獲選設計師7月7日至31日駐村，可獲獎金新台幣7萬元、免費住宿與工作空間、旅平險，並有最高10萬元製作補助費。詳情可至屏東青年旅創基地臉書（Facebook）專頁查詢。（編輯：張雅淨）1140425

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屏東縣政府推動四重溪溫泉村設計共創計畫，帶有昭和澡堂風貌的清泉日式溫泉館保留完整建築風格，盼以日式庭園與場域故事，打造沉浸式文化泡湯體驗。（屏東青年旅創基地提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月25日
屏東縣政府推動四重溪溫泉村設計共創計畫，帶有昭和澡堂風貌的清泉日式溫泉館保留完整建築風格，盼以日式庭園與場域故事，打造沉浸式文化泡湯體驗。（屏東青年旅創基地提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月25日
屏東縣政府推動四重溪溫泉村設計共創計畫，四重溪溫泉村老字號旅宿洺泉溫泉旅館，聚焦活化旅館外大眾池與周邊腹地，希望可以有更多互動與停留可能。（屏東青年旅創基地提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月25日
屏東縣政府推動四重溪溫泉村設計共創計畫，四重溪溫泉村老字號旅宿洺泉溫泉旅館，聚焦活化旅館外大眾池與周邊腹地，希望可以有更多互動與停留可能。（屏東青年旅創基地提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月25日
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