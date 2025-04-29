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鄭成功來台中樞祭典台南舉行 劉世芳主祭

2025/4/29 11:10（4/29 11:16 更新）
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「明延平王鄭成功來台364週年中樞祭典」29日在台南市延平郡王祠舉行，內政部長劉世芳擔任主祭（前中），海內外鄭氏宗親齊聚一堂。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月29日
「明延平王鄭成功來台364週年中樞祭典」29日在台南市延平郡王祠舉行，內政部長劉世芳擔任主祭（前中），海內外鄭氏宗親齊聚一堂。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月29日
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（中央社記者張榮祥台南29日電）「明延平王鄭成功來台364週年中樞祭典」今天在台南市延平郡王祠舉行，內政部長劉世芳擔任主祭，海內外鄭氏宗親齊聚一堂，緬懷歷史，也承續台南文化記憶。

「明延平王鄭成功來台364週年中樞祭典」由劉世芳主祭，台南市長黃偉哲、金門縣副縣長李文良陪祭，日本平戶市長黑田成彥、平戶市議會議長松本正治及世界鄭氏宗親總會、全國各地鄭氏宗親會、奉祀鄭成功廟宇代表等人也都到場。

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台南市政府文化局指出，鄭成功17世紀率軍登陸台南，開啟台灣歷史嶄新篇章，奠定台南在台灣歷史重要地位，更讓台灣融入國際貿易與文化交流體系，台南也保留地名、廟宇、建築與民間信仰等相關地景及人文，成為重要文化資產。

黃偉哲說，「明延平王鄭成功來台364週年中樞祭典」是國家重要儀式，紀念先賢與精神傳承，彰顯文化和宗教意義，也延續文化使命感，促進跨國交流互動。（編輯：吳素柔）1140429

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