「三個傻瓜」首演 小煜笑說不包場不算朋友

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）改編同名經典電影IP的音樂劇「三個傻瓜」，經連續3個月密集排練，今晚即將首演。主演楊奇煜放話「棒棒堂」都得來看，更開玩笑要好友阿瑋不包場不算朋友。

「三個傻瓜」在導演梁志民改編下，呈現融合東亞音韻、印度哲思、華人處世智慧的泛亞洲風格。音樂能聽到寶萊塢踢踏舞步，踩在京劇鑼鼓節拍上，服裝也能看見無時空的各式亞洲造型，創造種族融合環境。

演員楊奇煜坦言，要將3小時電影濃縮在2小時演完，原本很擔心觀眾會拿音樂劇和電影做比較，但經歷數個月排練後，他認為作品已轉化出自己的味道，成品很值得期待。

前陣子他所屬的男團「Lollipop棒棒堂」在音樂活動合體，引起話題。楊奇煜笑說，已有強迫5名團員好友來看，更開玩笑要餐飲事業經營有成的團員阿瑋包6場，「他員工多，沒有包就不算朋友，有來（舞台）上面就讓他掛名」。

不過，密集排練也讓已是「三個爸爸」的「三個傻瓜」忙得人仰馬翻，下班後家人幾乎都睡了。楊奇煜透露，老婆辛苦一打二帶孩子，趣稱自己像「單親媽媽」，雖然全力支持老公練習，但請他至少把衣服洗一洗。

蔡昌憲則感謝另一半貼心，知道本週首演就把孩子帶去露營，讓他專心排練，為報答老婆，今天出門前有記得丟垃圾。

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近期台北戲劇獎首屆入圍名單公布，導演梁志民開心分享，果陀有3名演員金士傑、王為、張稜獲提名，全團引以為榮，也將全力支持他們，「既然有這樣劇場人特有的Party，有機會就會全力爭取」，期待「三個傻瓜」在下屆獎項也有亮眼成績。

「三個傻瓜」由聶雲、楊奇煜、李霈瑜、蔡昌憲、竺定誼、陳大天與張郁婕共同主演，將於5月2日至6月15日在台北、台南、高雄、台中巡迴上演。（編輯：吳素柔）1140502

果陀劇場音樂劇「三個傻瓜」2日晚間將在台北城市舞台演出，演員楊奇煜（左）與蔡昌憲（右）、竺定誼（中）下午於記者會呈現精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 114年5月2日

果陀劇場獲授權改編同名電影的華文音樂劇「三個傻瓜」迎來首演，2日下午在台北市城市舞台舉行演出記者會，導演梁志民（後左2）與演員聶雲（後左）、楊奇煜（前左2）、李霈瑜（大霈）（後右）、蔡昌憲（前右2）、竺定誼（前左）、陳大天（前右）、張郁婕（後右2）彩排後合影。中央社記者徐肇昌攝 114年5月2日