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北藝學院秋季課程 林懷民開課分享藝文江湖行

2025/6/10 16:02（6/10 16:21 更新）
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由台北表演藝術中心設立的「北藝學院」2025秋季課程將登場，光寶科技企業品牌價值發展中心負責人暨光寶文教基金會執行長張衣宜（左起）、雲門舞集創辦人林懷民、戲劇研究者楊莉莉與北藝中心董事長王文儀10日共同出席宣告記者會並合影。中央社記者趙靜瑜攝 114年6月10日
由台北表演藝術中心設立的「北藝學院」2025秋季課程將登場，光寶科技企業品牌價值發展中心負責人暨光寶文教基金會執行長張衣宜（左起）、雲門舞集創辦人林懷民、戲劇研究者楊莉莉與北藝中心董事長王文儀10日共同出席宣告記者會並合影。中央社記者趙靜瑜攝 114年6月10日
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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）台北表演藝術中心推動北藝學院，秋季課程邀請雲門舞集創辦人林懷民、學者楊莉莉等開課暢談創作與戲劇。林懷民表示，想分享這幾十年來從事文化工作的過程，也說說他的擔憂。

林懷民今天在記者會上表示，很高興北藝中心開設課程，「我也在思考我到底要講什麼，我是台灣土生土長，從舞蹈是什麼都不知道開始，然後走到了世界最重要的舞台上巡演、得獎。我們也讓舞團到台灣各地巡演，因為在台灣這塊土地上，我才做得到，我希望我可以分享這些事情。」

林懷民提到，現在回想淡水的雲門劇場，可以說是民間企業捐助而建造的劇場，「它在台灣是空前，但我也擔心會是絕後。」林懷民說，藝術家該怎麼說服社會，「說我們需要補助，是為了群眾、為了國家，這些都值得深思。」

北藝中心董事長王文儀表示，這次邀請到雲門舞集創辦人林懷民來上課，「他的舞蹈語言已經是世界語言的一部分，他讓我們都可以對外介紹自己來自台灣，就是雲門舞集的國家，這樣的過程與經驗，一定可以給年輕的藝術家與觀眾很大的啟發。」

此外，戲劇研究者楊莉莉畢生研究法國劇場，將以「認識法國戲劇」系列講座，帶學員從歷史、導演、劇作到表演美學，全方位領略法國劇場魅力，她說：「很期待學員聽完之後再訪巴黎，可以去看戲劇。」王文儀表示，很期待聽見楊莉莉暢談劇院如何影響一個國家的發展，巴黎導演又如何創造全新的世界。

清華大學中文系副教授羅仕龍將以「我們的時代，我們的福瑟」為題，剖析2023年諾貝爾文學獎得主、北歐重要劇作家福瑟（Jon Fosse）劇作中的意象、語言結構及戲劇節奏。導演王世偉將主持「戲劇構作工作坊：及物之間」，預計甄選20名學員，發掘另一種觀看戲劇詮釋的可能。

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王文儀特別感謝光寶科技創辦人宋恭源長期支持文化活動，為台灣積累人文底蘊不遺餘力；光寶科技董事長宋明峰近年支持江賢二藝術園區，這次感謝北藝學院能夠獲得光寶科技的認同，讓資深文化人的知識得以傳承，經驗得以累積。

北藝學院秋季課程全系列課程甄選即日起開放報名至6月30日止，歡迎年滿18歲、有志從事表演藝術創作者線上申請，需通過書面與面試審查，預計招收20名學員。（編輯：張雅淨）1140610

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