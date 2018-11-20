核二1號機再起動案 原能會發現異狀要求改善

（中央社記者朱則瑋台北20日電）台電公司提出核二1號機大修後再起動申請，原能會今天表示，現場視察發現燃料傳送池有滲漏狀況，雖非大修審查範圍，也無安全疑慮，但原能會仍要求台電需加以處理並改善狀況。

核二1號機10月10日開始降載進行例行性大修，目前核二、核三各2部機組穩定運轉中，核二1部核電機組的裝置容量達98.5萬瓩，核三1部機組也有95.1萬瓩，核二1號機10月10日開始降載進行例行性大修，目前暫時只有3部核電機組運轉。

行政院原子能委員會13日接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」，提出核二廠1號機第26次大修後再起動臨界申請，除了進行送審文件內容審查外，並派員前往核二廠執行1號機大修作業再加強查證。

原能會核能管制處副處長李綺思今天表示，到現場視察期間，發現燃料傳送池有滲漏狀況，雖然非大修審查範圍內，也沒有安全疑慮，但既然發現仍要求台電妥善處理。為了方便查修作業進行，已將大修期間原已測試完成圍阻體邊界隔離重新打開。

李綺思說，後續台電必須將重新打開的邊界回復原狀予以隔離並驗證完整性後，才算完成再起動臨界前規劃相關作業。至於有關燃料傳送池滲漏問題，現階段燃料傳送池已淨空不再有滲漏狀況，經台電實施非破壞性檢測後，發現池壁銲道有瑕疵指示。

李綺思指出，雖然燃料傳送池主要功能為大修期間將用過核燃料傳送至用過燃料池通道，機組正常運轉期間並無安全功能，但原能會對核能電廠任何狀況均十分重視，因此將持續派員到場查證，確保台電公司有完成相關改善作業。

李綺思重申，將綜整大修期間相關文件審查、各項視察與再加強查證結果，確認機組現場狀態符合再起動要求後，才會同意機組再起動運轉。（編輯：林興盟）1071120